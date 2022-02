Hens: "Die Leute nehmen mich schon als tanzenden Bäcker wahr"

Markenzeichen Irokese, schlaksige Figur, Spitzname "Pommes": Pascal Hens (41) hat seine erfolgreiche Handball-Karriere 2017 beendet, hält die Fahne für seinen Sport aber jetzt vielleicht höher denn je.

Die Liste der sportlichen Erfolge ist lang: Hens gewann mit der deutschen Handball-Nationalmannschaft 2004 die EM sowie Olympia-Silber, 2007 folgte die Krönung als Weltmeister in Deutschland. Dazu kommen eine deutsche Meisterschaft (2011), zwei DHB-Pokalsiege (2006, 2010) und der Champions-League-Titel (2013). Mit dem HSV Hamburg hat Hens in 13 Jahren eine Ära geprägt, ehe er seine Laufbahn nach kurzen Stationen in Midtjylland und Balingen im Jahr 2017 beinahe fast schon heimlich, still und leise beendete.

Hens ist ein Mensch mit vielen Talenten, was erst nach der aktiven Karriere so richtig zum Tragen kam. Der 2,03-Meter-Hüne dürfte mittlerweile populärster Botschafter des Handballs im deutschen Unterhaltungsfernsehen sein. Der Teilnahme bei "Ewige Helden" 2018 folgte der Triumph bei "Let's Dance" im Folgejahr, er stand im Finale bei "Das große Promibacken" und setzte sich bei "Schlag den Star" gegen Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz durch.

Ich glaube, dass es nicht schaden könnte, ein wenig mehr Glamour in die Handballhallen zu transportieren. Pascal Hens

"Handball ist ein Arbeitersport", sagt Hens in der neuesten Ausgabe von "Bock auf Handball", die am 22. Februar erscheint: "Von einer Glitzerwelt sind wir Meilen entfernt. Dennoch glaube ich, dass es nicht schaden könnte, ein wenig mehr Glamour in die Handballhallen zu transportieren." Der nächste Auftritt im Rampenlicht ist für den guten Zweck. Bei "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs" engagiert sich Hens ab Dienstagabend mitunter für Vorsorgeuntersuchungen von Brust-, Prostata- und Hodenkrebs.

"Der Handball ist mein Leben gewesen. Jetzt nehmen mich die Leute auch schon mal als den tanzenden Bäcker, der mal Handball gespielt hat, wahr", gesteht Hens mit einem Lachen. "Seinem" Sport ist er als TV-Experte noch immer verbunden: "Dieser Job macht mir richtig Bock."

Nachfolger Heinevetter und Kastening?

Wer von den aktiven Handballern ihm eines Tages in die Unterhaltungsbranche folgen könnte? Silvio Heinevetter sei ein Kandidat, so auch Nationalspieler Timo Kastening. "Timo ist clever und nicht aufs Maul gefallen. Der kommt gut an", ist Hens überzeugt.