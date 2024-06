Henry hadert: Mbappé nicht für Frankreichs Olympia-Kader berufen

Die Frage beschäftigte die Sportnation Frankreich seit Monaten: Spielt Kylian Mbappé bei den Olympischen Spielen in Paris? Nun steht fest: Der Superstar ist nicht dabei - offenbar wegen des Vetos seines neuen Vereins.

Auf der vorläufigen Kaderliste, die Frankreichs Auswahltrainer Thierry Henry am Montag vorstellte, taucht der Name Kylian Mbappé nicht auf. Der Angreifer hatte in der Vergangenheit häufig bekräftigt, nach der EM in Deutschland gerne auch bei den Spielen im eigenen Land für Frankreich auflaufen zu wollen, zuletzt aber kein klares Bekenntnis mehr abgeben wollen, ob es dazu komme. Selbst Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hatte eine Bitte an seinen neuen Klub Real Madrid ausgesprochen, Mbappé als Gesicht des französischen Sports für die Spiele freizugeben.

Doch genau daran hakt es nun offenbar. "Du gehst hin, du fragst, man sagt Nein zu dir und dann gehst du wieder", sagte Henry am Montag angesprochen auf eine Freigabe für Mbappé. "Bei den Spielern, die nicht auf der Liste stehen, haben die Vereine Nein gesagt. Es gab nicht einmal Diskussionen."

Der 25 Jahre alte Mbappé hat Medienberichten zufolge am Montag endgültig seinen Vertrag bei Real Madrid unterschrieben und soll beim Champions-League-Sieger zeitnah vorgestellt werden. Weil das Olympische Fußballturnier bis zum 9. August dauert, hätte er womöglich die komplette Vorbereitung bei seinem neuen Klub verpasst. Wie aus Henrys Aussagen zu entnehmen ist, haben die Königlichen dagegen ihr Veto eingelegt.

Als ich das letzte Mal so viele Absagen bekommen habe, war ich in der Mittelstufe. Thierry Henry

Da die endgültige Kaderliste erst am 3. Juli stehen muss, wollte er eine Teilnahme Mbappés nicht vollständig ausschließen. "Wir geben die Hoffnung nicht auf, denn wir wissen nicht, was bis zum 3. Juli noch passieren wird", so Henry. "Die Tür ist für niemanden geschlossen." Allerdings ließ er auch durchblicken, dass das Real-Veto im Fall Mbappé bei weitem nicht das einzige gewesen war. "Als ich das letzte Mal so viele Absagen bekommen habe, war ich in der Mittelstufe", scherzte der ehemalige Weltklassestürmer hadernd.

Auf der 25 Spieler umfassenden Liste stehen insgesamt fünf Akteure, die aktuell bei einem Bundesliga-Klub unter Vertrag stehen: Die Verteidiger Castello Lukeba (Leipzig) und Kiliann Sildillia (Freiburg), die Mittelfeldspieler Enzo Millot (Stuttgart) und Manu Koné (Mönchengladbach) sowie Bayern-Angreifer Mathys Tel. In Bradley Barcola und Warren Zaire-Emery (beide Paris St. Germain) sind zwei Spieler dabei, die auch von Nationaltrainer Didier Deschamps ins vorläufige Aufgebot für die Europameisterschaft in Deutschland berufen wurden.

Das Olympische Fußballturnier in Paris startet am 24. Juli und damit nur zehn Tage nach dem EM-Finale. Mit dem jetzt verkündeten 25-köpfigen Kader wird sich Henry ab dem 16. Juni in Clairefontaine auf das Turnier vorbereiten. Der Coach kündigte allerdings - unabhängig von der Personalie Mbappé - noch Veränderungen im Aufgebot an. "Die Liste am 3. Juli wird anders aussehen", so Henry. "Erst vor knapp 25 Minuten habe ich noch zwei Namen geändert."

So soll auf der endgültigen Liste das Maximum von drei Ü-23-Spielern voll ausgeschöpft werden, in der vorläufigen Liste sind es nur zwei: die beiden Stürmer Alexandre Lacazette (33) und Jean-Philippe Mateta (26). "Mehr kann ich Ihnen aber nicht sagen", so Henry weiter. "Es ist nicht einfach mit den Vereinen, die ja ein Recht haben, die Spieler zu behalten."

Der vorläufige Olympia-Kader Frankreichs im Überblick

Tor : Lucas Chevalier (Lille OSC), Guillaume Restes (FC Toulouse), Obed Nkambadio (Paris FC), Robin Risser (Racing Straßburg)

Abwehr : Kiliann Sildillia (SC Freiburg), Bafodé Diakité (Lille OSC), Castello Lukeba (RB Leipzig), Maxime Esteve (FC Burnley), Lenny Yoro (Lille OSC), Adrien Truffert (Stade Rennes), Bradley Locko (Stade Brest)

Mittelfeld : Warren Zaire-Emery (Paris St. Germain), Khephren Thuram (OGC Nizza), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach), Maghnes Akliouche (AS Monaco), Enzo Millot (VfB Stuttgart), Joris Chotard (HSC Montpellier), Desiré Doué (Stade Rennes), Lesley Ugochukwu (FC Chelsea)

Angriff : Bradley Barcola (Paris St. Germain), Alexandre Lacazette (Olympique Lyon), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Mathys Tel (FC Bayern), Michael Olise (Crystal Palace), Arnaud Kalimuendo (Stade Rennes)