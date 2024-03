Henriksens Appell: "Reden ist Bullshit - wir müssen es zeigen"

Gegen Bochum wartet das nächste Schlüsselspiel auf Mainz 05. Der Trainer vermittelt eine Aufbruchstimmung wie am ersten Tag - doch er weiß, dass der Glaube schon am Samstag an seine Grenzen zu stoßen droht.

Sich von Rückschlägen nicht aus der Bahn werfen zu lassen - diese Kunst könnten sich die Profis von Mainz 05 ganz sicher bei ihrem Trainer abschauen. Wer Bo Henriksen am Donnerstag während der offiziellen Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den VfL Bochum erlebte, wäre spontan wohl kaum auf die Idee gekommen, dass hier der Coach eines Tabellenvorletzten spricht, der noch dazu gerade eine 1:8-Klatsche beim FC Bayern hinter sich hat. So schwärmte Henriksen etwa von einem "unglaublich guten Gefühl", das ihm die Trainingseinheiten in dieser Woche vermittelt hätten. Von der eigenen Vorfreude und der seiner Mannschaft, am Samstag in einem bereits jetzt nahezu ausverkauften Stadion "zu beweisen, dass wir zusammen hart arbeiten und etwas erreichen wollen". Und von der "Energie", die im Kader zu spüren sei, da nach diversen Verletzungen und Sperren nun mit Ausnahme von Nelson Weiper und Stefan Bell "mehr oder weniger alle" Spieler voll zur Verfügung stünden.

Ich sehe, dass jeder Spieler einen Unterschied machen will. Bo Henriksen

Sollte zumindest ein Teil dieser zur Schau gestellten Überzeugung auch auf Schauspielerei beruht haben, dann hätte es sich der 49-jährige Däne zumindest nicht anmerken lassen. Henriksen wirkt Feuer und Flamme wie am ersten Tag, trotz bereits erlebter Enttäuschungen und der Erfahrung, dass sein Team von der Kraft des positiven Denkens nicht auf Anhieb vollständig durchdrungen worden ist. Der Leistungseinbruch nach dem Gegentor gegen Gladbach (1:1) spricht für eine weiterhin vorhandene mentale Labilität.

In München, sagt auch Henriksen, habe man grundsätzlich "nicht die Haltung gezeigt, die wir wollten". Über Vergangenes zu räsonieren, auch darüber, wie viele Punkte womöglich unglücklich verpasst wurden, sei aber "in unserer Situation Bullshit", verdeutlicht der Fußballlehrer. "Es geht nicht ums Reden, wir müssen es zeigen. Die Saison ist, was wir jetzt daraus machen. Und ich sehe, dass jeder Spieler dabeisein und einen Unterschied machen will."

Anfangs konnte ich nicht spüren, dass jeder in jeder Einheit sein Bestes gibt. Bo Henriksen

Durchaus etwas überraschend verriet Henriksen in diesem Kontext, mit der Trainingsqualität unmittelbar nach seiner Ankunft im Februar nicht 100-prozentig zufrieden gewesen zu sein. "Anfangs konnte ich nicht spüren, dass jeder in wirklich jeder einzelnen Einheit sein Bestes gibt. In dieser Woche spüre ich das aber absolut. Und wie man trainiert, so spielt man." Allerdings: Gerade die Leistungen in den ersten beiden Partien unter Henriksens Regie gegen Augsburg (1:0) und in Leverkusen (1:2) waren ja überzeugend. Die Logik, dass einer starken Trainingswoche zwangsläufig eine Top-Leistung am Samstag folgt, ist also nicht komplett zwingend. Doch bleibt gar nichts anderes übrig als mit aller Konsequenz genau darauf zu setzen. Dass folgerichtig im Fall eines weiteren Rückschlags gegen Bochum die Glaubenskrise droht, scheint Henriksen dabei völlig klar: "Wir wissen, wie wichtig dieses Spiel ist für unser Gefühl und unser Selbstvertrauen."

Kohrs Bedeutung als "echter Leader, der Zeichen setzen kann"

Eingestellt ist Henriksen gegen den Tabellenfünfzehnten auf einen "harten Kampf", gar auf "eine Schlacht um jeden Zentimeter Rasen". Weshalb Mainz "nicht nur nette Jungs" brauche, von denen "wir viele in der Mannschaft haben", sondern eben "auch Krieger". Bei dieser Beschreibung denken nicht nur Außenstehende vorrangig an Dominik Kohr, sondern offenbar auch der Coach. "Dominik ist ein echter Leader und ein Spieler, der Zeichen setzen kann", erklärt Henriksen. "Genau darüber habe ich mit ihm gesprochen. Ich will sehen, dass er vorangeht und andere pusht." Bisher lief Kohr, der nach seiner Gelb-Rot-Sperre zurück ist, unter Henriksen als Innenverteidiger auf. Auf welcher Position er am Samstag mit dem Routinier plant, ließ Henriksen bewusst offen. Angesichts der von ihm geforderten Wirkung läge Kohrs Comeback auf der Sechser-Position im Zentrum des Geschehens indes nahe.