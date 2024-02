Henriksen zieht in Mainz emotional alle Register

"Fantastic" gehört zu den Lieblingswörtern von Bo Henriksen, dieses Attribut hat man in der ersten Woche unter dem neuen Chefcoach von Mainz 05 des Öfteren zu hören bekommen.

FSV-Coach Bo Henriksen greift vor allem mental an. IMAGO/Martin Hoffmann

Es durfte natürlich auch bei der Spieltags-Pressekonferenz vor der Partie gegen den FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht fehlen. Weil er sich in Englisch besser ausdrücken kann, bevorzugt der Däne, der Deutsch versteht, wie schon beim FC Zürich diese Sprache im täglichen Umgang mit den Spielern und den Medien. Beim Auftakttraining schallten Motivationsrufe wie "Come on boys" immer wieder über den Platz.

Blockade in den Köpfen lösen

Henriksen sagt, er habe in Mainz "ein fantastisches Team" vorgefunden und seit Mittwoch "viele Gespräche mit dem Mannschaftsrat und einzelnen Spielern geführt". Auch über die Vergangenheit, aber vor allem über die Zukunft. Seine vordringliche Aufgabe sieht er darin, die Blockade in den Köpfen, die durch elf Spiele ohne Sieg entstanden ist, zu lösen.

Mit welchem Personal er das angehen will, lässt er offen. Auch um den Gegner nicht zu viel zu verraten, obwohl ihm klar ist, dass FCA-Trainer Jess Thorup auch so weiß, welchen Fußball der neue 05-Coach spielen lassen will. Die beiden Dänen kennen sich seit Kindesbeinen, standen sich als Trainer auch schon in der dänischen ersten Liga gegenüber.

Mainz will "ein nerviger Gegner" sein und "Emotionen zeigen, wie am Mittwoch im Training", wo übrigens "fantastisch viele Menschen" den Spielfeldrand säumten. Mit 250 Fans war die Kulisse in der Tat ungewöhnlich groß. Für das Spiel gegen Augsburg werden 26.000 Zuschauer erwartet.

Podcast Die Baustellen des FC Bayern und ein Lichtblick (mit Thomas Helmer) Tuchel, Sané, Eberl - die Baustellen beim FC Bayern sind groß. Nach der Niederlage im Champions-League-Achtelfinale bei Lazio Rom sind die Bayern im Krisenmodus. Ex-Bayern-Profi Thomas Helmer beleuchtet die vielen Probleme und nennt einen Lichtblick. alle Folgen

Ob Jonathan Burkardt mittun kann, ist offen. Wegen einer leichten Erkältung konnte der Stürmer schon am Mittwoch nicht trainieren und musste auch am Donnerstag aussetzen. Auch andere Spieler sind leicht angeschlagen. Die Personalsituation macht Henriksen wenig Sorgen. "Das Wichtigste ist, mit Leidenschaft und Glaube an die Aufgabe heranzugehen, dann macht es auch Spaß. Es geht nicht darum, etwas zu verhindern, sondern darum, etwas zu erreichen", betont der neue Mann auf der FSV-Bank.