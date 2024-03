Henriksen: "Wir wissen, wo wir die Bayern ärgern können"

Dem 1. FSV Mainz 05 steht der schwere Auswärtsgang zum FC Bayern München bevor. Trotz des jüngsten Nackenschlags glaubt Coach Bo Henriksen an eine Chance für sein Team.

Zwei Punkte verloren oder einen Zähler gewonnen? Das war die Frage beim 1. FSV Mainz 05 nach dem 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Spieltag. FSV-Coach Bo Henriksen beantwortete sie auf seine bekannt optimistische Art: "Always look on the bright side of life", zitierte er einen berühmten Filmsong.

"Es war das zweite Mal in den vergangenen drei Partien, dass der Gegner zur Pause umgestellt hat, weil er mit uns in der ersten Hälfte nicht zurechtgekommen ist", führte der Däne auf der Pressekonferenz zum Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim FC Bayern aus. "Das ist das Positive, dass der Gegner Veränderungen wegen unserer Spielweise vornimmt und nicht wir wegen seiner".

Und auch wenn die zweite Hälfte gegen die Fohlen nicht seinen Vorstellungen entsprochen habe, sah er "Charakter, Mut und Spieler, die an sich glauben." Genau diese Eigenschaften werden auch beim Rekordmeister vonnöten sein. "Man muss nicht Raketenwissenschaft studiert haben, um zu wissen, was für eine schwere Aufgabe auf uns zukommt", sagte Henriksen.

Eine Aufgabe, die er aber ebenfalls zuversichtlich angeht. "Ich glaube, wir haben dennoch eine gute Chance." Positiv stimmt ihn nicht nur die erste Hälfte gegen Gladbach, sondern speziell auch der zweite Durchgang gegen Leverkusen (1:2), wo die Rheinhessen gezeigt haben, mit einem Spitzenteam mithalten zu können. Und auch einen Matchplan hat sich Henriksen schon ausgedacht, ohne taktisch etwas verraten zu wollen. Nur so viel: "Natürlich haben wir uns ein paar Sachen ausgeguckt, wo wir uns Chancen ausrechnen und wo wir wissen, dass wir sie ärgern können."

Fernandes und Hanche-Olsen im Kader, aber nicht in der Startelf

Verzichten muss er bei dem Vorhaben auf die gesperrten Dominik Kohr (Gelb-Rot), Jessic Ngankam (Rot) sowie Leandro Barreiro (5. Gelbe Karte). Dafür kehren Edimilson Fernandes und Andreas Hanche-Olsen nach ihren Verletzungen wieder zurück. Von Beginn an werden die beiden aber nicht spielen. "Ich erwarte sie im Kader, aber für einen Startplatz ist es für beide noch zu früh", bremste Henriksen. "Sie werden mitreisen, und dann werden wir sehen."