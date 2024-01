Henriksen und MSV gehen getrennte Wege

Nach den Abgängen der US-Amerikanerinnen Kaitlyn Parcell und Brooke Denesik im Dezember hat der MSV Duisburg nun auch den Vertrag von Abwehrspielerin Emilie Henriksen aufgelöst. Die 26-Jährige wird ihre Karriere in ihrer Heimat in Dänemark fortsetzen. In der laufenden Saison kam sie neunmal für den Tabellenletzten der Frauen-Bundesliga (zwei Punkte aus zehn Spielen) zum Einsatz. Seit 2021 lief sie für den Meidericher SV auf, mit dem sie 2022 den Aufstieg ins Oberhaus feierte.