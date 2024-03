Henriksen schwärmt von "Signal Player" Burkardt in Mainz

Mit dem dritten Bundesliga-Doppelpack seiner Karriere schoss Jonathan Burkardt Mainz 05 auf den Relegationsplatz. Anderthalb Jahre nach seiner schweren Verletzung knüpft der 23-Jährige an seine alten Leistungen an.

Freud und Leid standen Jonathan Burkardt nach dem 2:0 gegen den VfL Bochum ins Gesicht geschrieben. Mit einem breiten Grinsen erschien er in der Interviewzone und sprach über seine Glücksgefühle. Die dicke Schramme auf der Nase hatte er noch gar nicht im Spiegel betrachtet.

Kurz vor der Pause war er drauf und dran gewesen, den Ball ins gegnerische Tor zu bugsieren. Burkardts Kopfball klärte der herauseilende VfL-Keeper Manuel Riemann mit der Faust, die unmittelbar danach ins Burkardts Gesicht landete, der zu Boden ging. Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck entschied trotz der Mainzer Proteste auf Weiterspielen.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ertönte dann aber der Elfmeterpfiff, als Jae-Sung Lee im Kampf um den Ball mit Bernardo im Strafraum auf dem Rasen lag. Die TV-Zeitlupen zeigten, dass der Bochumer zuerst den Ball gespielt hatte, doch die Strafstoßentscheidung blieb bestehen.

Amiri wäre auch als Schütze in Frage gekommen

Burkardt schnappte sich das Spielgerät und hämmerte es zum 1:0 in die Maschen. In der 71. Minute legte er das 2:0 nach. Es waren seine Bundesligatore 18 und 19. Nur André Schürrle (20 Jahre, 182 Tage) und Jean-Philippe Mateta (23 Jahre, 118 Tage) erreichten in Mainz diesen Wert in jüngerem Alter als Burkardt (23 Jahre, 249 Tage).

"Da es das erste Mal ist, dass ich in dieser Saison bei einem Mainzer Sieg auf dem Platz stand, ist einiges von mir abgefallen. Ich bin einfach überglücklich, dass wir gewonnen haben", resümiert der Doppeltorschütze, der nach dem Abpfiff in den Fanblock kletterte, um das Fastnachtslied "Humba Täterä" anzustimmen. Beim 2:0 gegen RB Leipzig Anfang November befand er sich noch im Aufbautraining, beim 1:0 gegen den FC Augsburg Mitte Februar fehlte er wegen eines Infekts.

Das Trainerteam hatte Burkardt und Nadiem Amiri als mögliche Elfmeterschützen auserkoren, nachdem es die Mannschaft am Vortag noch einmal geübt hatte. "Nadiem ist für mich einer der besten Elfmeterschützen überhaupt, und Jonny hat heute die Verantwortung übernommen. Das ist der Mut, den ich sehen will, es ist genau das, was wir in unserer Situation brauchen. Jonny ist einer unserer Signal Player (wichtigsten Spieler), die vorangehen", schwärmt Trainer Bo Henriksen von Burkardt, der in den drei jüngsten Spielen drei Tore erzielte.