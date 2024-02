Henriksen: "Ich hasse es, einfach nur zu hoffen"

Der neue Mainzer Trainer Bo Henriksen strotzt nach dem 1:0-Auftaktsieg gegen den FC Augsburg vor Selbstvertrauen. Das soll auch Spitzenreiter Leverkusen zu spüren bekommen.

Seit 32 Pflichtspielen ist Bayer 04 Leverkusen ungeschlagen. "Es wäre schön, wenn wir diese Serie beenden", sagt Bo Henriksen frech. "Ich hasse es, einfach nur auf etwas zu hoffen, wir müssen daran glauben. Vor dem Spiel gegen Augsburg habe ich bereits gesagt, dass wir gewinnen werden. Jetzt wissen es auch die Spieler", betont der neue Trainer von Mainz 05. "Dieses Erlebnis ist das Stärkste, was wir derzeit haben. Darauf müssen wir aufbauen", fordert der 49-Jährige.

Der Däne arbeitet weiter daran, sein Team starkzureden. Im Training geht es lauter zu als sonst am Bruchweg, die Stimmen von Henriksen und seines Assistenten Michael Silberbauer sind fast permanent zu hören. "Wir müssen mutig und mit viel Selbstvertrauen reingehen, dann kann im Fußball alles passieren, das haben wir bei Bochum gegen Bayern gesehen. Ich glaube an meine Spieler, die ich jeden Tag sehe. Wir müssen mutig sein und wir müssen wir selbst sein, dann bin ich zuversichtlich, dass wir etwas mitnehmen können, was unser Ziel ist", verkündet der Chefcoach.

Onisiwo pflegt den Oberschenkel, Krauß ist zurück

Henriksen spricht voller Hochachtung von einem "fantastischen Leverkusen-Team", bei dem Mainz am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) antritt. Die Leistung der Bayer-Elf nötigt ihm Respekt ab, "wenn wir sie spielen lassen und sie 80 Prozent Ballbesitz haben, werden wir natürlich verlieren". Das zu verhindern, wird ein schweres Stück Arbeit, bei dem Mainz unter Umständen wieder mehrere Ausfälle verkraften muss.

Im Kader hat sich eine Grippewelle breitgemacht, von der Jonathan Burkardt nach wie vor betroffen ist. Inzwischen fehlen auch Marco Richter, Danny da Costa und Ludovic Ajorque sowie Co-Trainer Niko Bungert wegen eines Infekts. Dazu kommen längerfristige Ausfälle von Andreas Hanche-Olsen, Stefan Bell oder Nelson Weiper. Am Dienstag trat auch Karim Onisiwo im Mannschaftstraining kürzer, er hatte gegen Augsburg einen Schlag auf den Oberschenkel abbekommen. Immerhin meldete sich Tom Krauß, der beim Henriksen-Debüt wegen eines Infekts fehlte, zurück. Zu Beginn der Einheit standen gerade einmal 15 Feldspieler und drei Torhüter auf dem Übungsplatz.