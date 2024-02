Henriksen: "Es ist eine Kopfsache"

Im Oktober 2022 übernahm Bo Henriksen den FC Zürich auf dem letzten Tabellenplatz der Schweizer Super League und führte den Klub zum Klassenverbleib. Ähnliches soll er nun beim Tabellenvorletzten der Bundesliga, Mainz 05, bewirken. Dabei setzt er auf Mut, Optimismus und eine Fehlerkultur.

Zuletzt waren die Pressekonferenzen von Mainz 05 eher eine Kurzveranstaltung. Die Vorstellungs-PK mit Bo Henriksen dauerte so lange wie eine Halbzeit, geschlagene 45 Minuten. Was allerdings auch daran lag, dass der Däne ein unbeschriebenes Blatt in Deutschland ist, der Informationsbedarf hoch war und Henriksen bei jeder Antwort Energie und Optimismus versprühte, die er ab Mittwoch im Training auch den Spielern einimpfen will.

"Es ist eine Kopfsache", ist sich der neue Mann auf der Mainzer Bank sicher, der die Nachfolge von Jan Siewert antritt. Henriksen Vertrag gilt zwar auch für die 2. Liga, soweit wird es aber aus Sicht des Fußballlehrers nicht kommen. "Das Team ist kaum verändert, es hat in der vergangenen Saison gezeigt, was es zu leisten im Stande ist", betont der neue 05-Coach.

Er weiß wovon er reden, im Oktober 2022 übernahm er den FC Zürich auf dem letzten Tabellenplatz, wohin der amtierende Schweizer Meister und Franco Foda abgerutscht war, und führte den Klub zum Klassenerhalt. Im vergangenen Herbst, als Mainz nach der Trennung von Bo Svensson bereits einmal nach einem neue Cheftrainer suchte, war Zürich sogar Erster. Schon damals hatten 05-Sportvorstand Christian Heidel und Sportdirektor Martin Schmidt Henriksen im Visier, entschieden sich dann aber für die interne Lösung mit Siewert. Eine Kontaktaufnahme des damaligen Bundesligaletzten gab es nicht.

Debüt gegen Kumpel Thorup: "Wir haben schon in der Jugend gegeneinander gespielt"

Diese fand erstmals zwei Tage vor dem Stuttgart-Spiel statt und führte schnell zum Erfolg, da es beim FC Zürich nach sieben Spielen ohne Sieg ebenfalls kriselte und Henriksen schon vor dem Anruf aus Mainz erklärt hatte, dass er seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. "Der Job in der Bundesliga ist für mich eine große Chance", freut sich der neue FSV-Trainer auf die Herausforderung. Dass gleich in der ersten Partie sein langjähriger Kumpel Jess Thorup als Trainer des FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf ihn wartet, versüßt den Einstand zusätzlich. "Wir haben schon in der Jugend gegeneinander gespielt", erzählt Henriksen.

Im Gegensatz zu den Pressekonferenzen in Zürich, wo der 49-Jährige die in Deutsch gestellten Fragen immer in Englisch beantwortete, bewies er bei der PK in Mainz in der Anfangsphase bei seinen Antworten zunächst passable Deutschkenntnisse, die er in den nächsten Wochen noch verbessern will. Dann entschied er sich, wieder in Englisch zu antworten und wechselte nur noch einmal ins Deutsche. "Keine Angst!", beschreibt er einen wichtigen Teil seiner Strategie. Er will Spieler sehen, "die mutig sind, den Ball haben wollen, die auch mal Fehler machen". Und das am besten schon am Samstag.