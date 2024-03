Henriksen: "Einmal kann Zufall sein, zweimal ist Gewohnheit"

Wer gedacht hat, ein 1:8 könnte den Glauben von Bo Henriksen in seine Mannschaft erschüttern, der hat sich getäuscht. Unterdessen nimmt die moralische Aufbauarbeit des Trainers von Mainz 05 Fahrt auf.

"Wir haben jetzt ein schlechtes Spiel gemacht. Wenn wir davon drei, vier oder fünf abliefern, dann haben wir ein Problem. Einmal kann ein Zufall sein, zweimal ist eine Gewohnheit", sagt Bo Henriksen im Hinblick auf die 1:8-Klatsche beim FC Bayern. "Wir müssen aufstehen und zeigen, was wir können", fordert der 49-Jährige.

Die abstiegsbedrohten Rheinhessen sind beim Rekordmeister mächtig unter die Räder gekommen. Und das, obwohl sie bis kurz vor der Pause gut mithielten und dafür Lob von ihrem Ex-Trainer und aktuellen Bayern-Coach Thomas Tuchel erhielten: "Mainz war in der ersten Halbzeit ein sehr guter Gegner." Doch danach brach das Henriksen-Team völlig ein, verteidigte total schlecht und kassierte ein Gegentor nach dem anderen.

"Vielleicht waren wir ein bisschen zu mutig, speziell in der zweiten Halbzeit", überlegt Henriksen. In der 65. Minute schickte er beim Stand von 1:5 noch in Ludovic Ajorque und Marco Richter zwei frische Offensivspieler aufs Feld, statt die Defensive zu stärken.

"Wir kämpfen um das Erreichen der Relegation und sind heute nicht abgestiegen. Wir haben einige Endspiele in den nächsten Wochen, wo wir die Punkte holen wollen, die wir brauchen, um drin zu bleiben. Wir glauben an unsere Chance, aber die zweite Halbzeit ist ein Desaster", betont Henriksen.

"Jetzt müssen wir aufstehen und zeigen, wer wir wirklich sind. Bei den Bayern haben schon andere verloren. Ich glaube weiter an mein Team", bekräftigt der Däne seine positive Grundhaltung. In den nächsten vier Heimspielen trifft Mainz auf drei Gegner, die vermeintlich auf Augenhöhe sind. Den Auftakt macht am kommenden Samstag die Partie gegen den VfL Bochum, am 6. April kommt Darmstadt 98 und am Wochenende 26. bis 28. April der 1. FC Köln. Dazwischen gastiert am 13. April die TSG Hoffenheim in der Mewa-Arena