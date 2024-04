Hennings-Verbleib in Sandhausen offen

Seit Dezember fällt Rouwen Hennings beim SV Sandhausen bereits aus (Folgen eines Muskelfaserrisses), in der laufenden Saison dürften auch keine weiteren Spiele mehr dazukommen. Die Klausel, nach der sich der Vertrag des 36-Jährigen nach einer bestimmten Anzahl absolvierter Spiele automatisch verlängert hätte, wird daher nicht greifen. Ein Verbleib des Sturm-Routiniers in der Kurpfalz ist dennoch nicht ausgeschlossen, ist Hennings doch trotz 17 verpasster Spiele mit sechs Treffern der beste Torschütze des SVS in der laufenden Spielzeit. „Wir sind in Gesprächen über eine weitere Zusammenarbeit“, sagte Sandhausens Sportdirektor Matthias Imhof. „Aber wir müssen sehen, ob er körperlich voll fit wird.“