Hennings ist nicht zu stoppen

Fortuna Düsseldorf zeigte sich nach dem bitteren Rückschlag gegen Bremen bestens erholt und zog souverän in die 2. Runde des DFB-Pokal ein.

Düsseldorfs Rouwen Hennings traf fünfmal in den ersten drei Pflichtspielen. imago images/Laci Perenyi

Nach einer verrückten Nachspielzeit verlor Düsseldorf zuletzt mit 2:3 gegen den SV Werder Bremen. Ein herber Rückschlag nach dem 2:0-Auftaktsieg in Sandhausen. Den die Fortunen aber gut wegsteckten und sich beim Oberligisten VfL Oldenburg im DFB-Pokal keine Blöße gaben. Das Team von Christian Preußer ließ dem Fünftligisten keine Chance und gewann letztendlich mit 5:0.

Auf einen können sich die Flingeraner derzeit besonders verlassen: Rouwen Hennings. Seinem Doppelpack gegen Sandhausen und seinem Treffer gegen Bremen ließ der 33-jährige Angreifer nun seine Tore vier und fünf im dritten Pflichtspiel folgen. Zudem "erzwang" er quasi mit seiner Hereingabe das Eigentor von Oldenburgs Carsten Abbes.

Preußer lobt auch Hennings' Defensivqualitäten

"Natürlich ist es gut für uns, wenn unser Mittelstürmer gut drauf ist und trifft", so Cheftrainer Preußer nach dem Spiel. Dabei betonte er auch Stärken von Hennings, die man vielleicht nicht auf Anhieb sieht: "Er verteidigt auch sehr gut, läuft an und löst das Pressing aus. Ich bin mit ihm sehr zufrieden."

Shipnoskis Torpremiere

Wichtig war aus Düsseldorfer Sicht aber auch, dass sich die anderen Offensivkräfte ebenfalls Selbstvertrauen für den Liga-Alltag holten. Felix Klaus spielte seine Schnelligkeit aus und zog viele Fouls des Gegners. Dawid Kownacki hätte mehr aus seinen vielen Chancen machen können, aber auch er traf - per Elfmeter. Seinen ersten Pflichtspieltreffer erzielte Nicklas Shipnoski und hätte wohl gar nicht mehr an den Ball herangehen müssen, der vom Kopf seines Mitspielers Jakub Piotrowski auch so ins Tor geflogen wäre.

Am Samstag steht nun die nächste Aufgabe auf dem Programm, wenn die Fortunen beim 1. FC Nürnberg antreten.