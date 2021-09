Hennings erklärt seinen Panenka gegen Männel

Die große Erleichterung bei Fortuna Düsseldorf nach dem Sieg in Aue war spürbar. Die Gründe für den Erfolg sind vielschichtig.

Großes Aufatmen in Düsseldorf nach dem 1:0-Erfolg beim FC Erzgebirge Aue. "Mit diesem Sieg haben wir den Anschluss ans Mittelfeld wieder hergestellt", freute sich Fortunas Sportvorstand Uwe Klein - und auch darüber, dass zwei seiner von großen Hoffnungen begleiteten Neuzugängen in Aue direkt überzeugend auftraten. Ao Tanaka sorgte immer wieder für Entlastung seiner Abwehr, und Khaled Narey leitete nicht nur die Szene vor dem Elfmeterfoul ein. Zwei weitere Neue wurden im Laufe des Spiels eingewechselt: Neben Nicklas Shipnoski kam auch Robert Bozenik zum Einsatz und durfte erstmals Zweitligaluft schnuppern.

Hennings: "Zum Glück hat es geklappt"

Der Slowake kam für Rouwen Hennings ins Spiel. Der Vier-Tore-Mann der Fortuna entschied das Spiel mit seinem frechen Elfmeter. "Ich habe so oft einen Strafstoß gegen Männel geschossen, dass ich mir gedacht habe, ich müsste diesmal was anderes machen", sagte der Matchwinner über seinen Panenka ("Erfinder" des Chipballs vom Punkt im EM-Finale 1976 gegen Sepp Maier). Er schlenzte den Ball fast in die Mitte des Tores. Männel lag schon in der rechten Torecke, wäre aber trotzdem mit dem Fuß fast noch an den Ball gekommen. "Zum Glück hat es geklappt", freute sich Hennings über den ungemein wichtigen Sieg.

Es war der zweite Dreier der Fortunen in dieser Saison nach dem 2:0 in Sandhausen am 1. Spieltag. Jetzt lechzen die Flingeraner auch nach dem ersten Heimsieg. Nach dem Auftritt beim Tabellenletzten gastiert am Samstag Tabellenführer Jahn Regensburg in Düsseldorf (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Hoffmann und Sobottka bringen Stabilität zurück

Neben Matchwinner Hennings war auch Torhüter Florian Kastenmeier einer der Erfolgsgaranten im Erzgebirge. Mehrmals rettete der Keeper (kicker-Note: 2,5, wie Hennings) in großer Not und hielt die Null. Die Fortuna durfte sich zudem über zwei Rückkehrer freuen: Sowohl Andre Hoffmann als auch Marcel Sobottka standen nach ihren überstandenen Verletzungen wieder in der Startelf. "Beide haben uns Stabilität gegeben und es gut gemacht. Das sieht man auch daran, dass wir zu Null gespielt haben", wird Cheftrainer Christian Preußer auf der Vereinswebsite zitiert.