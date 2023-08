'Henning' heuert bei Werder Bremen an - eSport-Kader damit "komplettiert"

Der Kader-Umbruch in Bremen ist abgeschlossen: Henning 'Henning' Wilmbusse wechselt von Hansa Rostock zum SV Werder. Der Vize-Klubmeister ist der nächste Neue an der Weser, der den Verein in alte Höhen hieven will.

Der Transfer von 'Henning' rundet den Bremer Kader-Umbruch ab. SV Werder Bremen