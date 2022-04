Henning: "Dreckiges 1:0 ist noch geiler als vielleicht ein 5:0"

Eintracht Braunschweig hat sich durch einen mühsamen Sieg gegen Würzburg auf Rang zwei vorgeschoben. Für Siegtorschütze Bryan Henning spielte das Zustandekommen aber keine Rolle.

Henning selbst hatte das für sein Team erlösende 1:0 in der munteren Anfangsphase nach der Pause erzielt. Was danach folgte, war nicht etwa ein dominanter Auftritt seiner Mannschaft, der zu diesem Zeitpunkt durchaus zu erwarten war. Stattdessen mussten die phasenweise tief zurückgedrängten Niedersachsen mehrmals um den knappen Vorsprung bangen und hätten diesen wohl auch hergeben müssen, wäre da nicht ein bisweilen mal wieder glänzend aufgelegter Keeper Jasmin Fejzic im eigenen Tor gestanden.

"Ein dreckiges 1:0 ist noch geiler als vielleicht ein 5:0", gab der Siegtorschütze hinterher bei "MagentaSport" zu Protokoll. "Großes Lob an Würzburg - wir hatten wenig Mannschaften, die da hinten so rausgespielt haben. Das war extrem anstrengend, das hat man am Ende gesehen, dass da keine Körner mehr da waren. Aber egal!"

Auch BTSV-Coach Michel Schiele fand nur lobende Worte für seinen Ex-Klub, mit dem er 2020 noch in die 2. Liga aufgestiegen ist und der nun zwei Jahre später kurz vor dem Absturz in die Viertklassigkeit steht. "Würzburg hat einen Kader, der für die Plätze 8 bis 12 ausgelegt ist", wiederholte er seine Wertschätzung für die Kickers.

Dass es dem BTSV gelungen ist, vor der zweiwöchigen Spielpause (das Spiel gegen türkgücü fällt bekanntlich aus), den Druck auf Kaiserslautern zu erhöhen, das am Sonntag vor dem brisanten Südwest-Derby gegen Saarbrücken steht, freute Schiele, doch er denkt noch weiter: "Schön ist, dass wir heute mal vorgelegt haben. Wir wollen auf jeden Fall den dritten Platz festigen."