Hennig verzichtet auf Start im WM-Sprint

Das Sprint-Aufgebot der deutschen Skilangläuferinnen bei den Weltmeisterschaften im slowenischen Planica steht. Nicht dabei: Katharina Hennig.

Olympiasiegerin Victoria Carl führt das Sprint-Aufgebot der deutschen Skilangläuferinnen an. Neben der 27-Jährigen, die bei den Winterspielen in China im vergangenen Jahr mit Katharina Hennig Gold im Teamsprint gewonnen hatte, starten Laura Gimmler, Sofie Krehl und Coletta Rydzek für den Deutschen Skiverband.

Die Rennen beginnen an diesem Donnerstag mit der Qualifikation um 12.00 Uhr (Eurosport). Die Finals werden ab 14.30 Uhr (ZDF und Eurosport) ausgetragen.

Hennig verzichtet zum Auftakt der WM in Planica auf einen Start im Sprint. Die 26-Jährige aus Oberwiesenthal wird stattdessen Kräfte für die Distanzrennen sparen.

Hennig hatte zwar am 6. Januar bei der Tour de Ski Rang vier im Sprint erreicht, allerdings fehlten damals mehrere starke Athletinnen. Bei der WM 2021 in Oberstdorf war die Sächsin in der ersten WM-Entscheidung noch an den Start gegangen und hatte Rang 27 belegt. Nun wird sie wohl am Samstag im Skiathlon über 15 km in die Titelkämpfe einsteigen.

Die besten Chancen dürfte am Donnerstag Teamsprint-Olympiasiegerin Victoria Carl haben. Die WM-Fünfte von 2019 war in diesem Winter in Lillehammer bereits Sprint-Fünfte. Auch Gimmler schaffte es im Saisonverlauf einmal in das Finale der besten sechs Läuferinnen.