Hennig verliert Podiumsplatz in Val di Fiemme beim letzten Anstieg

Die Tour de Ski macht Station in Val di Fiemme. Das 10-Kilometer-Rennen der Damen im klassischen Stil hatte eine russische Siegerin. Der DSV konnte zufrieden sein.

Katharina Hennig lag in Val di Fiemme nicht weiter hinter den Podiumsplätzen. imago images/Nordphoto

Katharina Hennig hat am letzten Anstieg der fünften Etappe der Tor de Ski einen Podiumsplatz verloren. Die Oberwiesenthalerin kam am Montag im 10-Kilometer-Massenstartrennen im klassischen Stil als Fünfte ins Ziel, nachdem sie lange Zeit stets an zweiter oder dritter Position gelegen hatte.

Zu Platz drei, den sich die Finnin Krista Parmakoski erkämpfte, fehlten Hennig 6,1 Sekunden. Den Sieg holte sich wie bereits über 10 Kilometer Freistil in Oberstdorf die Russin Natalja Neprjajewa, die damit ihre Führung im Gesamtklassement ausbaute. Sie erreichte nach 29:51 Minuten das Ziel, 3,7 Sekunden vor der Norwegerin Heidi Weng.

Sauerbrey schafft halbe Olympia-Norm

Eine starke Leistung vollbrachte Katherine Sauerbrey. Die Thüringerin schaffte in ihrem erst fünften Weltcup-Rennen Platz zwölf und sicherte sich damit die halbe Olympia-Norm. Diese verpasste Lisa Lohmann als 16. knapp. Auch Sofie Krehl kam als 20. noch im erweiterten Vorderfeld an.

