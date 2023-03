Hennig gibt sich vor WM-Staffel angriffslustig: "Wird das Highlight"

Die deutsche Frauen-Staffel zählt bei der Weltmeisterschaft in Planica zu den Medaillenhoffnungen. Katharina Hennig ist bereits "hochmotiviert".

Katharina Hennig will auch am Donnerstag wieder jubeln. IMAGO/Eibner

Bei der Nordischen Ski-WM 2023 in Planica liegen die deutschen Medaillenhoffnungen im Langlauf vor allem auf der Staffel der Frauen. Am Donnerstag (12.30 Uhr) geht das Team um Katharina Hennig an den Start. "Die Vorfreude und die Angriffslust sind sehr groß. Das ist immer das Highlight bei einem Großereignis. Wir sind alle hochmotiviert", sagte die Teamsprint-Olympiasiegerin am Mittwoch.

Die deutsche Mannschaft wartet seit zehn Jahren auf eine Langlauf-Medaille. In diesem Jahr soll es endlich wieder klappen. "Eine Medaille wäre ein riesengroßes Ziel. Aber wir wissen, dass wir dafür alle in Topform sein müssen", sagte Pia Fink, am Dienstag Siebte über zehn Kilometer und am Donnerstag als dritte Läuferin im Einsatz. Bei den 4x5 Kilometern übernimmt Laura Gimmler den Start vor Hennig. Victoria Carl läuft den Schluss.

Disqualifikation beim Weltcup "Motivation für uns"

Dass für die deutsche Frauen-Staffel einiges möglich ist, zeigten bereits die vergangenen Wettkämpfe. Bei Olympia 2022 sicherten sie sich Silber hinter Russland. Auch im Weltcup Anfang Februar lief die DSV-Staffel auf Platz zwei, wurde allerdings aufgrund eines Meldefehlers im Anschluss disqualifiziert. "Das ist Motivation für uns. Wir wollen zeigen, dass wir es nochmal hinkriegen", sagte Fink.

Zu übersehen sein werden die deutschen Frauen dank Coletta Rydzek nicht. "Coletta hat Deutschland-Bänder mitgebracht, die wir uns ins Haar flechten wollen", sagte Hennig mit einem Augenzwinkern: "Da müssen wir heute erstmal üben, wie das funktioniert."