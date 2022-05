Hennefs Patzer macht Düren endgültig zum Meister

Die Mittelrheinliga hat ihren Meister am 32. Spieltag gefunden. Der 1. FC Düren setzte sich durch ein 4:0 über Blau-Weiß Friesdorf die Krone auf. Zeitgleich verlor Verfolger Hennef sein Heimspiel gegen Frechen.

Geschafft! Dem 1. FC Düren ist der Titel und der damit verbundene Aufstieg in die Regionalliga West nicht mehr zu entreißen. Am 32. Spieltag feierte der frischgebackene Meister ein souveränes 4:0 im Heimspiel gegen den FC Blau-Weiß Friesdorf.

Pütz mit dem Kopf (14.) und Kozuki nach Steilpass (43.) legten schon vor der Pause den Grundstein gegen den Tabellensechsten, der im ersten Durchgang ebenfalls zu der ein oder anderen guten Chance kam, jedoch torlos blieb.

Wenige Sekunden nach Wiederanpfiff fiel dann bereits die Entscheidung an der Westkampfbahn. Wipperfürth marschierte durch den Friesdorfer Strafraum und platzierte den Ball im langen Eck unhaltbar für Gräber (47.). Auch die glattrote Karte Matuszczyks, der nachgetreten haben soll (71.), änderte am Ausgang nichts mehr. Düren legte sogar umgehend in Unterzahl noch einen Treffer durch Kozuki oben drauf (72.) und hätte es am Ende noch deutlicher gestalten können.

An der Freude änderte das ein oder andere Tor mehr oder weniger freilich nichts, nachdem an der Westkampfbahn das Endergebnis aus Hennef bekannt wurde. Der ärgste Dürener Verfolger unterlag zuhause der SpVg Frechen 1:2 und bereitete dem 1. FCD damit den Weg zur Meisterschaft.

Dabei lief zunächst alles nach Plan für den FC Hennef, der in der 19. Minute durch Dahas in Führung ging. Doch dann erwischten die Gäste den Gastgeber zweimal eiskalt. Fünf Minuten nach der Führung köpfte Kardan zum Ausgleich ein. Kurz vor der Pause schloss Rexhepaj einen Konter nach einer Hennef-Ecke zum 2:1 ab. Okoroafor hatte für die Hausherren kurz darauf noch die beste Gelegenheit zum 2:2, traf aber nur den Pfosten. Im zweiten Durchgang rannte der 1. FCH an, überwinden konnte er das Gästebollwerk aber nicht mehr.

Klassenverbleib: Hoffnung in Köln und Eilendorf lebt weiter

Am anderen Ende der Tabelle bangen einige Teams noch um den Klassenerhalt. Drei der fünf Abstiegsplätze sind schon länger fest vergeben. Zwei Entscheidungen sind noch offen. Ihre Chancen auf den Klassenverbleib wieder gesteigert haben am Wochenende Fortuna Köln II und der SV Eilendorf. Die Fortuna-Reserve gewann nach 2:2-Remis zur Pause mit 6:2 gegen Borussia Freialdenhoven und verkürzte den Rückstand ans rettende Ufer auf vier Zähler. Nichtsdestotrotz brauchen die Kölner viel Schützenhilfe, um an den letzten beiden Spieltagen noch über dem Strich zu landen.

Deutlich besser ist die Eilendorfer Ausgangslage. Durch das enorm wichtige, aber auch letztlich glückliche 1:0 beim VfL Alfter hat der SVE nur noch zwei Zähler Rückstand auf diesen. Gefeierter Spieler bei den Gästen war Götting, der mit einem Sonntagsschuss zehn Minuten vor dem Ende für die Entscheidung sorgte. Ärgerlich für die Gastgeber, die über die gesamte Spieldauer das Spiel eigentlich unter Kontrolle hatten und bei einem Sieg den Abstiegskampf entschieden hätten. So muss Alfter wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag zittern.

Geringe Restzweifel am Klassenerhalt gibt es weiterhin beim BC Viktoria Glesch-Paffendorf und VfL Vichtal. Beide zogen am Sonntag mit 1:2 den Kürzeren. Vichtal unterlag beim FC Hürth durch ein Eigentor in der Schlussphase, während die Viktoria zuhause gegen den Siegburger SV einen 0:2-Rückstand zur Pause nicht mehr umbiegen konnte. Zudem fehlt Glesch-Paffendorf zumindest im kommenden Spiel Keeper Eichmeier, der nach einer Notbremse mit Glattrot vom Feld musste.

Die restlichen Partien waren für den Saisonausgang nicht mehr von Relevanz, was vielleicht auch zu einigen Toren mehr führte. Der FC Pesch gewann mit 5:3 zuhause gegen Viktoria Arnoldsweiler. Dasselbe Ergebnis gelang der SpVg Wesseling-Urfeld im Absteigerduell beim SV Breinig Breinigerberg. Gar 7:1 gewann Bergisch Gladbach 09 in Deutz. Die Nullneuner schieben sich dadurch auf Rang zwei.