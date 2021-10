Hennef zieht mit Düren gleich - Friesdorfer Serie hält an

Die Tabellenspitze der Oberliga Mittelrhein bleibt auch nach dem 9. Spieltag heiß umkämpft. Der FC Hennef feierte einen klaren Sieg gegen den VfL Alfter und zieht mit dem 1. FC Düren gleich. In Friesdorf zeigt die Formkurve weiterhin nach oben.

Nur noch die Tordifferenz trennt derzeit den FC Hennef (+19) vom 1. FC Düren (+24) an der Tabellenspitze. Nachdem der 1. FCD am vergangenen Wochenende zum verfrühten Auftakt des 9. Spieltages Punkte beim VfL Vichttal liegen ließ, nutzte der FC Hennef am Mittwochabend seine Chance und zog punktuell wieder mit dem Spitzenreiter gleich. Gegen den VfL Alfter ließ die Mannschaft von Sascha Glatzel nahezu nichts anbrennen und feierte einen souveränen 4:1-Heimsieg. Einen Sahnetag erwischte dabei Hennefs Torjäger Mohamed Aladin Dahas, der gleich dreimal erfolgreich war und sein Torkonto auf neun Saisontore aufstockte. Neben dem torhungrigen Dahas durfte sich auch Etienne Kamm mit seinem Treffer in der 29. Minute in die Torschützenliste eintragen, so dass kurz vor Schluss eine souveräne 4:0-Führung auf der Anzeigetafel stand. Einen kleinen Schönheitsfehler leistete sich die sonst klar spielbestimmende Heimmannschaft aber doch noch und bescherte dem VfL Alfter in der 80. Minute den Ehrentreffer. Mehr war an diesem Abend aber auch nicht drin für die Gäste - Endstand 4:1. Damit bleibt der FC Hennef weiterhin ungeschlagen und Düren dicht auf den Fersen. Der VfL Alfter dürfte die Niederlage gegen eines der Top-Teams der Mittelrheinliga aber verkraften können und verweilt im sicheren Tabellenmittelfeld.

Die SpVgg Frechen beißt sich hinter dem Spitzenduo Düren/Hennef fest. Gegen die Viktoria Glesch-Paffendorf fuhr die SpVgg einen knappen 2:1-Heimsieg ein und festigt damit den dritten Tabellenplatz. In einer zerfahrenen Partie sah es allerdings lange nach einer Nullnummer aus. Erst in der Schlussphase nahm das Duell Fahrt auf. In der 68. Minute gingen die Gäste durch Yoschua Grazina in Führung, die allerdings nur von kurzer Dauer war, denn die Hausherren fanden die passende Antwort und glichen postwendend aus (70.). In einer intensiven und heiß umkämpften Schlussphase zeigte sich dann der unbedingte Siegeswille bei den Hausherren. Der kurz zuvor erst eingewechselte Daniel Carlos da Silva war der Retter in letzter Not und erzielte in der 83. Minute den entscheidenden und viel umjubelten 2:1-Siegtreffer. Die SpVgg Frechen feiert damit den vierten Sieg in Folge und steht in der Tabelle nur zwei Punkte hinter dem Primus Düren auf Rang drei. Die Viktoria Glesch-Paffendorf muss in der Tabelle dagegen einen herben Dämpfer hinnehmen und rutscht von Rang sieben bis auf den elften Tabellenplatz ab.

Friesdorfer Serie hält an

Auch wenn der FC Blau-Weiß Friesdorf weiterhin unter dem Strich steht, zeigt die Formkurve bei den Blau-Weißen klar nach oben. Im Kellerduell mit der Spvg Wesseling-Urfeld setzte sich die Mannschaft von Thomas Huhn klar mit 3:0 durch und bleibt auch in der fünften Partie in Folge ungeschlagen. Eine starke erste Halbzeit reichte den Hausherren dabei völlig aus. Langen (22./39.) und Kanata (45.) hatten dem FC Blau-Weiß Friesdorf eine bequeme Halbzeitführung beschert, die es nach dem Seitenwechsel nur noch über die Zeit zu retten galt. Von "retten" dürfte hierbei allerdings keinesfalls die Rede sein. Die Gäste agierten in der Offensive über die komplette Spieldauer äußerst harmlos. In der Tabelle ist Friesdorf damit zumindest der Anschluss zu den Nichtabstiegsplätzen gelungen und schon am kommenden Wochenende können die Blau-Weißen im nächsten Kellerduell mit dem SV Breinig einen weiteren Schritt aus der Abstiegszone machen. Für Wesseling-Urfeld wird es im Keller dagegen allmählich immer dunkler. Die Mannschaft von Neu-Coach Paradiso steht mit drei Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz und stellt mit 31 Gegentreffern in neun Auftritten die Schießbude der Liga.

Gesellschaft im Keller hat Wesseling-Urfeld weiterhin vom SV Eilendorf und dem SV Breinig. Der SVE unterlag der Viktoria Arnoldsweiler am Donnerstagabend mit 1:3 und steht nach der achten Saisonpleite im neunten Spiel mit drei Punkten auf Rang 16. Noch düsterer sieht dagegen die Ausgangslage beim SV 1910 Breinig Breinigerberg aus. Mit 0:1 verlor das Tabellenschlusslicht bei der Borussia Freialdenhoven und wartet damit weiter auf den ersten Zähler in dieser Saison. Zumindest einen Punkt konnten der SV Deutz und Fortuna Köln II im Tabellenkeller sammeln. Das direkte Aufeinandertreffen der Kellerkinder endete ohne Sieger mit 1:1.

Der größte Sprung in der Tabelle ist am 9. Spieltag Bergisch Gladbach 09 gelungen. Durch den souveränen 3:0-Sieg gegen den FC Hürth katapultierte sich die Mannschaft von Helge Hohl in der Tabelle vom zehnten bis auf den fünften Tabellenplatz.