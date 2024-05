Hengens Schönfärberei: Ignoranz zur Unzeit

Klassenerhalt geschafft, ein Kantersieg zum Abschluss und das Pokalfinale vor der Brust: Beim FCK ist alles in bester Ordnung - meint zumindest Geschäftsführer Thomas Hengen. Doch der FCK-Boss betreibt Schönfärberei. Ein Kommentar von kicker-Reporter Moritz Kreilinger.

Wer Fehler eingesteht, beweist Stärke. Thomas Hengen bot sich nach dem 5:0-Erfolg über Eintracht Braunschweig die perfekte Gelegenheit für ein ehrliches Fazit nach einer verkorksten Saison, die mit Friedhelm Funkel erst der dritte Trainer rettete.

Während der 70-Jährige am Sonntag für seine erfolgreiche Mission zu Tränen gerührt gefeiert wurde, holte Hengen in den Katakomben aus und verpasste die Gelegenheit. Sarkastisch sprach er vom "sogenannten Trümmerhaufen", der heute funktioniert habe. Wohlgemerkt gegen eine Braunschweiger Mannschaft, die gedanklich längst in der Sommerpause war. Die Qualität im Kader sei "gut", das Saisonziel "erreicht" und die erneute Kritik der Fans an Kaderplaner Enis Hajri ein "No-Go."

Hengen: Schuldzuweisung statt Selbstkritik

Auf einem über 60 Meter langen Plakat auf der Westkurve wurde die Entlassung von "Kader(ver)planer" Hajri gefordert. "Es wird ein Schuldiger herausgepickt. Er macht die Kaderplanung ja nicht alleine“, protestierte Hengen. "Dann müsste auch gegen mich ein Plakat aufgehängt werden." Immerhin an diesem Punkt war Hengen ehrlich. Angesichts der zahlreichen Fehlentscheidungen in dieser Saison grenzt derart wenig Selbstkritik aber an Ignoranz.

Zu allem Überfluss bediente sich der 49-Jährige sich auch noch dem Narrativ, dass das Umfeld schuld sei: "Ich finde das im Moment too much hier in der Umgebung. Bei uns ist zu viel Druck." Über den genauen Adressaten dieser Aussage lässt sich nur rätseln: Die Fans? Die Gremien? Die Investoren? Die Medien? Vermutlich von allem etwas. Fakt ist aber: Das sogenannte Umfeld bescherte dem FCK mit einem Zuschauerschnitt von 43.981 trotz des Misserfolgs die beste Auslastung seit 13 Jahren - unterm Strich der zweitbeste Schnitt der Vereinsgeschichte.

Personelle Konsequenzen? Unwahrscheinlich

Personelle Konsequenzen in der Führungsetage sind fürs erste unwahrscheinlich. Noch hat Hengen den Rückhalt der Gremien, und Hajri weiß den Boss hinter sich. Der FCK scheint also weiterzumachen, als wäre nichts gewesen: trotz Fast-Abstieg, einer fragwürdigen Atmosphäre rund um die Kabine - befeuert durch unsinnige Transfers im Winter - und viel verbranntem Geld.

Mit der Besetzung des Trainerpostens steht und fällt vieles. Funkel hätte dem Verein auch in der kommenden Saison gutgetan. Er ist der notwendige kritische Part gewesen, den der Verein als Gegenspieler zum offensichtlich kritikresistenten Hengen benötigt. Welches Mitspracherecht der gesuchte neue Coach für sich einfordert, dürfte über seine Anstellung mitentscheiden. Wer den Job will, sollte besser nicht zu viel fordern.