Hengen will Ablöse für Boyd

Wird Terrence Boyd den FCK zeitnah verlassen? Der Stürmer und Publikumsliebling soll sich mit dem SV Sandhausen weitgehend einig sein - was noch fehlt, ist die Übereinkunft beider Klubs. Und die könnte schwierig werden. Denn auch wenn Boyds Vertrag im Sommer ausläuft, will der FCK Ablöse, wie Lauterns Geschäftsführer Thomas Hengen nun in der Bild klarstellte: "Wer ihn will, muss bieten."