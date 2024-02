Hengen in Rage: "Wir müssen schnellstens das Mindset ändern"

Die Begeisterung über den Einzug ins Pokal-Halbfinale ist beim 1. FC Kaiserslautern rasch dem Frust gewichen. Beim 1:2 in Elversberg spielt die Elf von Dimitrios Grammozis nicht miserabel, aber auch nicht wie eine Mannschaft, die den Erfolg erzwingen will.

Der 1. FC Kaiserslautern ist sich treu geblieben. Zumindest, was die Ergebnisse nach rauschhaften Pokalnächten betrifft. Dem 3:2 gegen den 1. FC Köln folgte ein 0:2 gegen Fürth, dem 2:0 gegen den 1. FC Nürnberg ein 1:2 gegen Kiel, am Sonntag nun eine Niederlage mit identischem Resultat bei der SV Elversberg, nachdem vier Tage zuvor das Berliner Olympiastadion gekapert und Hertha BSC mit 3:1 aus dem Wettbewerb gepfeffert worden war. Ob ein kausaler Zusammenhang zwischen den so unterschiedlichen Darbietungen in den verschiedenen Wettbewerben besteht, darüber gingen die Meinungen weit auseinander. Sehr weit.

Während Trainer und Spieler geradezu insistierten, eine gefällige Leistung geboten oder gesehen zu haben, mit nur kleinen, schlussendlich eben entscheidenden Mängeln wie etwa fehlende Präzision im letzten Angriffsdrittel, sah Geschäftsführer Thomas Hengen die Dinge gänzlich anders. Der 49-Jährige nahm kein Blatt vor den Mund. "Wir sind mit die schwächste Auswärtsmannschaft, und heute hat man auch gesehen, warum", murrte Hengen: "Wir geben dem Gegner zu viele Chancen. Dann brauchst du dich nicht zu wundern, wenn du hinten liegst." Der FCK sammelte in der Fremde bisher fünf Zähler, allein der VfL Osnabrück (4) ist schlechter.

Der Pokal muss in die Schublade

Erst nach dem Elfmetertreffer zum 1:2, der gleichbedeutend mit dem Endstand war, "zeigen wir unser Können", befand Hengen, "aber du musst von Anfang an auf Sieg spielen, dann verdienst du es dir auch. Und heute haben wir es nicht verdient." Hengens Forderung: "Wir müssen schnellstens das Mindset ändern; dass wir auf den Platz gehen, um das Spiel zu gewinnen - und nicht, um es nicht zu verlieren."

Erst mal in Fahrt, legte Hengen nach: "Es ist immer schwer, im Kopf klar zu bleiben, wenn du die ganze Woche gehypt und gefeiert wirst. Das heute ist unser tägliches Brot, und es ist das Wichtigste, die Liga zu halten. Den Pokal können wir erst mal ganz weit weg in die Schublade legen, der interessiert jetzt überhaupt nicht. Bei allem Respekt, es ist Abstiegskampf." Mit seinem Tadel war Hengen noch nicht am Ende. Trotz des Pokalspiels hätten die Roten Teufel sich "mehr reinbeißen" müssen, fand er. Zu wenig Freistöße seien herausgeholt worden, zu groß sei die Hektik in der Endphase gewesen, zu oft habe "Langholz" regiert. "Wir dürfen uns nicht in die Tasche lügen und müssen sagen: Das war keine unverdiente Niederlage heute", grummelte Hengen.

Natürlich muss man sich Sorgen machen, wenn man so lange da unten steht. Marlon Ritter

Gegen den Verdacht, die Roten Teufel seien eventuell vom Kopf her nicht voll da gewesen, wehrte sich Marlon Ritter vehement. "Alle haben 90 Minuten alles versucht. An der Einstellung hat es heute auf gar keinen Fall gelegen", betonte der Mittelfeldspieler: "Wir haben ein paar Fehler zu viel gemacht. Jetzt sind wir weiterhin ganz weit untendrin und müssen sehen, dass wir da wieder rauskommen." Die Situation, sagte Ritter, habe sich nicht geändert. Nach den Erfolgen gegen Schalke in der Liga und Hertha im Pokal "war klar, dass nicht alles gut ist und wir einfach mal überall locker aufspielen. Es wird bis zum Ende eng bleiben". Aktuell belegt der FCK Tabellenrang 15, mit einem kümmerlichen Zähler Vorsprung auf Hansa Rostock und Eintracht Braunschweig. "Natürlich muss man sich Sorgen machen, wenn man so lange da unten steht, mit so wenigen Punkten", sann Ritter.

Krahl energisch: "Wir waren nicht joggen"

Schlussmann Julian Krahl stimmte zu, dass die elfte Saisonniederlage ein Rückschlag sei. Verbal aus dem Sattel ging Kaiserslauterns Nr. 1 allerdings bei den Stichworten Power und Bereitschaft: "Wir haben uns am Mittwoch die Lunge aus dem Hals gerannt und vor 80.000 Berlinern den Arsch aufgerissen. Wir waren nicht joggen! Da ist es logisch, dass wir heute hier nicht bei 100 Prozent Fitness sind, das ist ganz normal."

Trainer Dimitrios Grammozis freilich hatte während der Woche die Ansicht vertreten, dass Fußballprofis alle drei Tage ein Spiel müssten absolvieren können, Reisestrapazen hin, mentale Belastung her. "Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie hat alles reingehauen. Hätten wir einen Punkt mitgenommen, würden alle sagen, wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht", bekundete der Grieche: "So sind wir zweifelsohne enttäuscht, aber ich würde nicht sagen, dass es ein Rückschlag war. Selbst wenn wir gewonnen hätten, wäre nichts zu Ende gewesen."