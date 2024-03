Hendrik Pekeler über seine Verletzung

Hendrik Pekeler fehlte dem THW Kiel am heutigen Samstag ausgerechnet im Nordderby der Handball Bundesliga gegen die SG Flensburg-Handewitt aufgrund einer Verletzung. In der Halbzeit gab er bei Dyn im Interview Auskunft über den Grund für seinen Ausfall.

"Ich habe mich am Mittwoch im Training am großen Zeh verletzt. Es ist nichts gebrochen, aber es ist die Kapsel, die weiterhin angeschwollen ist", berichtete Hendrik Pekeler bei Dyn über die Verletzung, die sein Auflaufen für den THW Kiel im Nordderby der Handball Bundesliga gegen die SG Flensburg-Handewitt verhinderte.

"Wir haben alles versucht, um eine Trainingsbelastung hinzukriegen, aber ich kann leider nicht einmal laufen. Deswegen muss ich schweren Herzens von der Tribüne zuschauen", so der Kreisläufer, der beim THW Kiel sowohl in der Abwehr wie auch im Angriff eine wichtige Rolle spielt - und entsprechend für seine Mannschaft nur schwer zu ersetzen war.

Im ersten Abschnitt geriet der THW Kiel mit 8:13 in Rückstand - kam bis zur Pause dann aber durch einen Doppelschlag noch auf 10:13 heran. "Das ist das Derby schlechthin in Deutschland. Für dieses Spiel brennen beide Vereine. Hier passen zu müssen, tut mir unheimlich leid, natürlich für mich, aber auch für die Mannschaft, weil ich ihr nicht helfen kann", so Hendrik Pekeler.

Der Kreisläufer des THW Kiel hofft auf eine baldige Rückkehr, in der Champions League überspringt der THW Kiel als eines der beiden besten Teams der Gruppenphase die erste K.O.-Runde, steht bereits im Viertelfinale. Doch in der Handball Bundesliga warten weitere richtungsweisende Duelle - auch im Kampf um die erneute Qualifikation für die Königsklasse.

"Ich kann es schlecht einschätzen", wollte Hendrik Pekeler im Halbzeit-Interview bei Dyn keine Prognose für eine Rückkehr nach seiner Verletzung abgeben. "Es ist alles vom Schmerz und Heilungsverlauf abhängig, aber ich hoffe, dass ich nächsten Sonntag allerspätestens wieder spielen kann", so der Kreisläufer des THW Kiel.