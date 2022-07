Hendrichs Warnung: "Es kommt eine Mannschaft auf uns zu, die alles kann"

Kathy Hendrich gehört zu den Spielerinnen im Kader der deutschen Nationalmannschaft, die in ihrer Karriere schon so einiges erlebt haben. Am Sonntag erwartet sie aber ein ganz besonderes Erlebnis: das EM-Finale im Wembley-Stadion gegen Gastgeber England.

Sie freut sich aufs EM-Finale: Kathy Hendrich. IMAGO/Eibner