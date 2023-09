Hendrich: "Wir müssen uns jetzt alle am Riemen reißen"

Nach dem misslungenen Nations-League-Start wird der Ton im Frauen-Nationalteam rauer. Interims-Bundestrainerin Britta Carlson sah "zu viel Sicherheitsdenken", äußerte aber gleichzeitig Verständnis dafür.

Richtig schwach geriet der Auftritt der deutschen Nationalmannschaft in Viborg zwar nicht. Am Ende stand trotzdem eine 0:2-Niederlage gegen Dänemark, die nicht völlig ungerechtfertigt daherkam.

"Wir haben uns sehr viel vorgenommen fürs Auftaktspiel. Da geht es um jeden Punkt", sagte Linksverteidigerin Felicitas Rauch hinterher. "Wir kriegen zwei blöde Gegentore, belohnen uns für den Aufwand nicht." Tatsächlich hatte ihr Team jeweils just nach einer guten Phase ein Gegentor geschluckt, Mitte der ersten und Mitte der zweiten Hälfte, jeweils durch Amalie Vangsgaard.

"Wir wollten aus einer defensiven Kompaktheit unser Umschaltspiel auf den Platz kriegen", beschrieb Rauch den Ansatz, der etwas überraschte. Stand die DFB-Elf doch bisher eher dafür, selbst das Spiel zu machen und nicht dem Gegner den Ball zu überlassen.

Insbesondere in der zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass ein richtiger Zug durchging. Britta Carlson

Man habe sich "nicht nur auf Poppi fixieren" wollen, erklärte Interimstrainerin Britta Carlson, die anstelle der kranken Martina Voss-Tecklenburg die Verantwortung an der Seitenlinie trug. Damit bezog sie sich auf die oft eindimensionale Spielweise bei der WM in Australien und Neuseeland. Diesmal habe man "auch aus dem Rückraum" kommen wollen, funktioniert habe das aber nicht immer: "Wir haben immer noch zu wenig geschossen, müssen immer die Verantwortung abgeben, noch ein Querpass." Sie monierte "zu viel Sicherheitsdenken: Dieses Selbstbewusstsein, mutig nach vorne zu denken, fehlt uns noch."

"Wir haben uns gerade in der ersten Halbzeit ein bisschen schwergetan. Man hat den Rucksack noch ein bisschen gespürt bei der Mannschaft", fand Carlson. Die 45-Jährige wollte aber eine Leistungssteigerung gesehen haben: "Insbesondere in der zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass ein richtiger Zug durchging. Ich glaube, wir hätten das 1:1 verdient gehabt. Dann geht das Spiel in eine andere Richtung, die Chancen waren da." Was gefehlt habe, sei die Sicherheit gewesen - so kurz nach dem blamablen WM-Aus nachvollziehbar.

Gegen Island müssen es zwingend drei Punkte sein

Auch die unklare Situation um Voss-Tecklenburg belaste das Team: "Klar ist das Gesprächsthema. Man weiß einfach nicht, wie es weitergeht", gab Carlson zu. Ihre Rechtsverteidigerin Giulia Gwinn, die zum Wiederanpfiff zu ihrem DFB-Comeback kam, stellte fest: "Wir spielen nicht mit dem Selbstbewusstsein, das wir nach der EM hatten." Die ist ja auch weit über ein Jahr her, Erfolgserlebnisse kamen seitdem kaum hinzu.

Und so galt - vier Tage vor dem nächsten Nations-League-Spiel in Bochum gegen Island (Dienstag, 18.15 Uhr, LIVE! bei kicker) - die Devise, die Gwinns Abwehrkollegin Kathrin Hendrich vorgab: "Wir müssen uns jetzt alle am Riemen reißen."

Möchten die deutschen Frauen ihre Olympia-Chance nicht schon vollends begraben, müssen dann nämlich zwingend drei Punkte her. Am besten garniert mit einer überzeugenden Leistung.