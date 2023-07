Hendrich über die Abwehrsorgen: "Wir können das kompensieren"

Bei der EM in England bildeten Kathy Hendrich und Marina Hegering ein Weltklasse-Duo. Nun muss Hendrich wohl ohne ihre Nebenfrau auskommen. Das sieht sie aber gelassen - und spricht über einen möglichen Ersatz.

Kathrin Hendrich beim Training in Wyong. IMAGO/Eibner

Von der WM in Australien berichtet Jim Decker

Wenn jemand betont, man müsse sich um etwas keine Sorgen machen, muss man sich oftmals sehr wohl sorgen. Kathrin Hendrich aber kauft man durchaus ab, wenn sie mit Blick auf die Abwehr der deutschen Nationalelf bekräftigt: "Niemand muss sich Sorgen machen, wir machen uns auch keine Sorgen."

In den Vorbereitungstests gegen Sambia (2:3) und Vietnam (2:1) hatte die Defensive ganz schön gewackelt - dabei war dieser Mannschaftsteil bei der Europameisterschaft in England zuletzt ein Grund dafür gewesen, wieso es bis ins Finale ging. "Der Test gegen Sambia war hilfreich und definitiv ein Wachrüttler", findet Hendrich. "Da haben wir unsere Grenzen aufgezeigt bekommen."

Hendrich wird zur alleinigen Chefin

Knapp zwei Wochen sind seitdem vergangen. Und im Trainingslager in Wyong, etwas nördlich von Sydney gelegen, konzentriert sich das DFB-Team auch auf diese Schwachstelle. "Wir haben definitiv in den vergangenen Wochen intensiver daran gearbeitet", sagt Hendrich. "Deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir das in den Spielen umsetzen werden."

Allerdings muss die DFB-Elf in der Defensive umplanen. Sowohl Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf (Oberschenkelverletzung) als auch Martina Hegering (Fersenprellung) werden es aller Voraussicht nach nicht zum WM-Auftakt schaffen, wie Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Donnerstag der Sportschau bestätigte: "Es sieht so aus, als ob wir im ersten Spiel auf beide nicht zurückgreifen können".

Die 31 Jahre alte Hendrich wird somit zur alleinigen Abwehrchefin. Voss-Tecklenburg muss eine neue Nebenfrau für die Wolfsburgerin finden, die bei der EM mit ihrer Klubkollegin ein bombensicheres Deckungs-Duo gebildet hatte.

"Im Endeffekt ist egal, wer neben mir spielen wird", weicht Hendrich der Frage nach einem Wunsch-Ersatz für Hegering aus. Schließlich wüssten alle infrage kommenden Spielerinnen genau, was bei der Aufgabe in der Innenverteidigung gefordert ist.

Nüsken steht als Ersatz bereit

Einen kleinen Hinweis darauf, wer die vakante Stelle besetzen könnte, lieferte Hendrich aber doch. "Auch Sjoeke ist in der Lage, sich in jeden Ball zu schmeißen", sagt Hendrich über Sjoeke Nüsken. Die 22 Jahre alte Neuverpflichtung des FC Chelsea sei "eine junge Spielerin, die zuhört und lernwillig ist, die das genauso gut kann" wie die schmerzlich vermisste Hegering. Hendrich ist sich sicher: "Marina ist eine wichtige Stütze, aber wenn sie nicht spielt, können wir das kompensieren."

Eine weitere Alternative wäre etwa Sara Doorsoun - oder gar die Systemumstellung auf eine Dreierkette. "Das halte ich für eine gute Variante, das spiele ich selbst auch gern", verrät Hendrich. "Das haben wir auch trainiert, um da flexibler aufgestellt zu sein. Ich finde, dass es gut zu unserer Mannschaft passt."

Allerdings ist diese taktische Variante nicht gerade weit verbreitet, aus den Klubs dürften die wenigsten Spielerinnen die Dreierkette kennen. Und im Sambia-Test sorgte die späte Umstellung zwar für mehr Druck in der Offensive, konnte die Lücken bei gegnerischen Kontern aber auch nicht schließen. Trotzdem ist die Dreierkette immer wieder Thema rund ums deutsche Team. Welche Rolle diese Variante aber tatsächlich spielt, wird sich wohl spätestens gegen Marokko zeigen.