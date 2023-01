Hendrich: "Selbst da kriegen wir uns teilweise in die Haare"

Der VfL Wolfsburg bereitet sich an der Algarve auf die zweite Saisonhälfte vor. Mit dabei Kathy Hendrich, die zwischen den Trainingseinheiten Rede und Antwort stand.

Bereits zum 10. Mal bereitet sich der VfL Wolfsburg an der portugiesischen Algarve im Robinson Club Quinta da Ria auf die zweite Saisonhälfte der Frauen-Bundesliga vor - für Kathrin Hendrich (30) ist es nach ihrem Wechsel zum VfL 2020 die erste Reise nach Portugal, nachdem das Trainingslager coronabedingt zweimal abgesagt werden musste.

Zwischen den Trainingseinheiten stand die Vize-Europameisterin, die in der Wolfsburger Defensive als Stammkraft gesetzt ist, den Journalisten Rede und Antwort.

Kathy Hendrich über….

… die Arbeit im Trainingslager: "Für uns geht es aktuell darum, an den Details zu arbeiten, vor allem im taktischen Bereich. Das geht hier bei dem Wetter natürlich sehr gut. Wir arbeiten vor allem defensiv viel taktisch und drehen an den kleinen Stellschrauben. Ich denke, dass wir in den nächsten Tagen auch in der Offensive noch mehr ins Detail gehen werden, um die Abläufe noch besser zu besprechen und durch Wiederholungen in Automatismen zu kommen."

... was den VfL auszeichnet: "Uns zeichnet generell aus, dass wir nie zufrieden sind. Auch wenn wir Spiele gewonnen haben, sitzen wir in der Kabine und überlegen, was man hätte noch besser machen können. Das finde ich total beeindruckend. Und das sieht man auch im Training - selbst da kriegen wir uns teilweise in die Haare, weil es keine einfach so hinnimmt, wenn sie mal verliert. Dieser Slogan, immer hungrig zu sein, passt total zu dieser Mannschaft. Wir ruhen uns auf keinen Fall auf der Tabellensituation aus, sondern wollen weiterhin so punkten und spielerisch all das besser machen, womit wir noch nicht so zufrieden waren."

... über die Champions-League-Auslosung am 20. Januar in Nyon und den nächsten Gegner: "Es gibt jetzt keine besseren oder schwächeren Mannschaften mehr. Jede Mannschaft ist auf ihre Art ein harter Brocken. Für den deutschen Fußball wäre es nicht schlecht, wenn wir Bayern noch nicht so früh bekämen. Wir sind uns auf jeden Fall bewusst, wer da als Gegner kommen kann, aber wir sind genauso stark wie die Anderen. Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Das sind alles Spiele, bei denen die Tagesform entscheidet und wir werden immer weiter Gas geben, um am Ende hoffentlich auch gegen diese ganz großen Brocken als Sieger vom Platz zu gehen."