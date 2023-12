Hempel übersteht mehrere Match-Darts und schlägt van den Bergh erneut

Er hat es wieder geschafft: In der Neuauflage des WM-Duells von vor zwei Jahren hat Florian Hempel Dimitri van den Bergh erneut bezwungen. Nach einem großen Kampf sicherte sich der Deutsche einen 3:2-Sieg.

Steht nach einem 3:2-Sieg gegen Dimitri van den Bergh in der 3. Runde der WM: Florian Hempel. IMAGO/Action Plus

Zwei Jahre nach seinem spektakulären Sieg gegen Dimitri van den Bergh bei der Darts-WM im Ally Pally stand für Florian Hempel in der zweiten Runde der diesjährigen Weltmeisterschaft die Neuauflage an. Und dabei stand nicht nur das Weiterkommen für den Deutschen auf dem Spiel, zum Erhalt der Tour Card für die kommenden zwei Jahre brauchte Hempel einen Sieg.

Hempel startet stark und verliert Satz 1 und 2 doch klar

Nachdem sich der Start des Zweitrundenduells aufgrund eines Board-Fehlers um wenige Minuten verzögert hatte, startete Hempel mit einem ordentlichen Tempo ins Spiel. Obwohl van den Bergh mit einer 140 ins Spiel startete, war es Hempel, dem mit einem Wurf auf die Doppel-4 direkt das Break gelang. In dem ersten Leggewinn konnte er die frühe Führung aber nicht ummünzen, van den Bergh gewann das dritte und vierte Leg und sicherte sich im Decider das 1:0 nach Sätzen.

Auch den zweiten Satz begann Hempel mit ordentlich Tempo, nur kurz nach der ersten 180er-Aufnahme des Spiels, gewann der Ex-Handballspieler mit dem ersten High-Finish das erste Leg des zweiten Satzes. In der Folge drehte der "Dreammaker" aber auf, drei Leg-Gewinne später sicherte sich van den Bergh den zweiten Satz bei eigenem Anwurf.

Starkes Comeback: Hempel gleicht aus

Auch der dritte Satz begann mit einem Vorteil für den Deutschen, schnell stand es 2:0 nach Legs. Wie schon in den ersten beiden Durchgängen wehrte sich van den Bergh nach einer kurzen Schwächephase aber erneut und erzwang den Decider. Das Entscheidungsleg holte sich Hempel dann mit einem sicheren Wurf auf die Doppel-2 und hielt die kleine Chance auf das Weiterkommen am Leben.

Dort zog van den Bergh schnell zur 2:0-Führung nach Legs davon, vergab jedoch seinen ersten Matchdart auf das Bullseye. Und Hempel nutzte den Fehler des Belgiers eiskalt, ein 151er-Finish hielt den Deutschen im Spiel. Auch die nächsten Matchdarts waren nicht der Freund des "Dreammakers", der Hempel auch im vierten Leg des vierten Satzes im Spiel ließ. Plötzlich war Hempel da und nutzte seine Möglichkeit wenig später zum Satzgewinn.

Der zweite Match-Dart sitzt

Das Momentum war nun komplett umgeschwungen, Hempel war nun obenauf, während van den Bergh kaum mehr etwas gelang. Nach zwei schnellen Leg-Gewinnen des Deutschen musste van den Bergh im Dritten Leg des Entscheidungssatzes 76 Punkte checken, doch seine Darts fanden nicht den Weg zum Ziel. Stattdessen bewies Hempel große Resistenz, traf mit seinem ersten Wurf in die Triple 20 und machte wenig später mit seinem zweiten Match-Dart den Sieg perfekt.

Durch den Erfolg hat Hempel die Tour Card nun für die kommenden zwei Jahre sicher. Sein Gegner in der 3. Runde steht hingegen noch nicht fest, in der Abendsession am 28. Dezember trifft er auf den Gewinner des Duells zwischen Stephen Bunting und Ryan Joyce.