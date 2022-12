Hempel schnuppert an der Sensation gegen Humphries - Wade enttäuscht und ist raus

Florian Hempel hatte Mitfavorit Luke Humphries bei der Darts-WM am Rande einer Niederlage, verlor jedoch den Entscheidungssatz. So auch James Wade.

Als klarer Außenseiter ging Hempel ins Duell mit der Nummer fünf der Welt, Luke Humphries - und im ersten Satz auch gleich mal mit 2:0 in Führung. Der Deutsche verwarf allerdings Satzpfeile zum glatten 3:0 und kassierte stattdessen den Ausgleich. Weil der Favorit aber schwächelte, machte Hempel das Set im Entscheidungs-Leg zu. Aufgrund des stabilen Scorings auch verdient.

Dann peitschte Humphries sowohl Tempo als auch Average hoch, der zweite Satz ging ohne Leg-Verlust an ihn, obwohl Hempel gut mitzog. So auch in Satz drei, in dem sich der ehemalige Handballer seinen Anwurf nicht abnehmen ließ - stattdessen aber Humphries, der im "Mad House" verzweifelte, wodurch Hempel zum 2:1 breakte. Nicht viel langsamer als zwei Sätze zuvor glich Humphries trotz großer Doppel-Probleme erneut aus - es gab einen Entscheidungssatz.

Hempel durfte anwerfen und sein erstes Leg auch dank der gegnerischen "Double Trouble" eintüten. Doch die Nummer fünf legte nach, profitierte von Hempels schwankendem Scoring. Als dann auch noch Checkout-Schwierigkeiten auftraten, breakte der Favorit entscheidend - und wendete die kleine Sensation mit dem dritten Matchdart noch ab.

Zitter-Momente für Anderson

Im ersten Spiel der Abendsession beschenkte sich der "Flying Scotsman" Gary Anderson an seinem 52. Geburtstag selbst und zog in die nächste Runde ein. Sein lettischer Gegner Madars Razma überraschte erst mit kuriosen Rechenwegen und suchte sein Heil auffällig häufig in der Triple-19, gerne auch mit High-Finishes. Innerhalb von zwei Legs zauberte er im zweiten Satz die 121 und 134 ins Board, ließ im nächsten Set auch noch die 154 folgen.

Beim Stand von 1:1 in den Sets und 2:2 in den Legs dann ein Knackpunkt der Partie, als beiden Spielern die Nerven auf die Doppel versagten, ehe Anderson über Doppel-4 die erneute Führung eintüten konnte. Razma leistete zwar noch Widerstand, ließ aber auch im folgenden Satz wichtige Darts aus, sodass Anderson im Entscheidungs-Leg seinen sechsten Matchdart nutzen konnte und die Partie trotz Zitter-Momenten mit 3:1 für sich entschied.

Musste am Ehrentag kurz zittern: Gary Anderson. Getty Images

Williams schockt Wade

"The Machine", James Wade, startete gegen den Waliser Jim Williams direkt mit einem Break. Der Linkshänder, in der Order of Merit an Position acht geführt, kassierte allerdings direkt das Re-Break. Um sogleich das nächste Break zu spielen. Wades Zweitrundenmatch kam etwas wild daher, dennoch ging der erste Satz an "The Machine".

Hatte Wade im ersten Durchgang noch typisch solide gescored und sogar perfekt auf die Doppel gespielt, wartete der zweite mit vertauschten Rollen auf. Eine 119 checkte Williams, in einem Match ohne die großen Highlights, schließlich zum durchaus verdienten 1:1. Der Waliser blieb fortan stabiler, während der Engländer Wade auf einmal mit Doppel-Problemen zu kämpfen hatte. In Satz drei gingen alle drei Legs an Williams zum 2:1.

Ein beiderseits schwaches Scoring nahm im vierten Satz wieder ein wenig Fahrt auf, besonders Wade berappelte sich, um zügig zum 2:2 auszugleichen. Also Entscheidungssatz. Williams warf an, beide holten ihr erstes Leg. Williams auch sein zweites, Wade hingegen flatterten die Nerven. Seinen dritten Matchdart auf Doppel-20 versenkte "The Quiff" zur großen Überraschung.

Van der Voort souverän

Im letzten Match der Night Session feuerte Vincent van der Voort (Niederlande) dem Schotten Cameron Menzies im ersten Satz einen Average von knapp 105 um die Ohren. Deutlich verbessert zeigte sich der Freund von Fallon Sherrock in Set zwei - bis van der Voort eine 121 zum Break checkte und Menzies im Folge-Leg drei Break-Darts ungenutzt ließ. Ähnlich ungeschickt stellte sich der Schotte trotz Leistungssteigerung im dritten Satz an, nach dem "The Dutch Destroyer" (Average von 90,78) das Weiterkommen bereits fix machte. Nun wartet Humphries.