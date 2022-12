Hempel hadert nach WM-Aus mit Doppelquote: "Das tut besonders weh"

Florian Hempel bot dem Weltranglistenfünften Paroli und ist dennoch bei der Darts-WM ausgeschieden. Der 32-Jährige weiß, was den Ausschlag gegeben hat.

Nach dem Aus bei der Darts-WM 2023 am Donnerstagabend war Florian Hempel sichtlich enttäuscht. "Es war ein zerfahrenes Spiel. Ich hätte gerne gewonnen", sagte der Kölner bei DAZN nach der hauchdünnen 2:3-Niederlage gegen den englischen Mitfavoriten Luke Humphries.

Die beiden Profis hatten sich im Alexandra Palace in London ein so offenes Duell geliefert, dass lange Zeit nicht zu erkennen war, wer die Nummer fünf der Welt ist. "Wir haben uns die Darts um die Ohren gehauen. Ich glaube, ich habe ein gutes Match gemacht", so Hempel, der als klarer Außenseiter in die Partie gegangen war.

Doch der drittbeste deutsche Profi haderte mit seiner Doppelquote: "Hinten raus die Doppel-10 im letzten Satz, bei der er (Luke Humphries, Anm. d. Red.) mich breakt, tut besonders weh." Die Nervosität sei dabei zu spüren gewesen. "Am Ende entscheiden Millimeter", betonte Hempel. Trotz eines starken Auftritts sprachen letztlich auch die entscheidenden Werte knapp gegen ihn. Sowohl bei der von Hempel selbst angeprangerten Doppelquote (25,9 Prozent) als auch beim Average (86,47) hatte Humphries (29,3 Prozent / 90,95) die Nase vorn.

Insgesamt kann Hempel aber mit seinem Turnier zufrieden sein. Keegan Brown aus England besiegte er mit 3:2, dem englischen Shootingstar Humphries bot er einen ordentlichen Kampf. "Es hätte auch anders ausgehen können, aber mein Gott, Luke hat gewonnen", sagte Hempel, dessen WM-Lohn 15.000 Pfund (circa 17.000 Euro) sind.

Erinnerungen ans Vorjahr kommen auf

Vieles erinnerte an das Vorjahr, als es Hempel in Runde zwei auch mit einem Mitfavoriten zu tun bekommen hatte und diesen überraschend besiegte: dem damals auch an Position fünf gesetzten Belgier Dimitri van den Bergh. Ein Jahr später reichte es dafür nicht. "Es ist schwierig, kurz nach dem Spiel ein Fazit zu ziehen. Luke hat auf jeden Fall verdient gewonnen", sagte Hempel.

Einen kleinen Trost gab es für ihn: Anders als im ersten Spiel, als unangekündigt "Rocket Man" eingespielt wurde, durfte Hempel diesmal seinen eigenen Einlaufsong "Kölsche Jung" aus den Boxen im "Ally Pally" hören. Über die störenden Pfiffe der britischen Fans wollte er sich explizit nicht beschweren. Zumal es laut Hempel auch immer wieder Pfiffe gegen Humphries gegeben habe.