Hempel erwartet "ein heißes Tänzchen" gegen Van den Bergh

Vor zwei Jahren hat Florian Hempel bei der Darts-WM gegen Dimitri Van den Bergh eine große Überraschung gefeiert. Die Erinnerungen kommen vor der Neuauflage am Freitag beim Deutschen, der ein spannendes Duell erwartet, hoch.

Gelingt Florian Hempel wie vor zwei Jahren gegen Dimitri Van den Bergh der Überraschungsieg? IMAGO/Action Plus

Wenn Darts-Profi Florian Hempel am Freitagabend im Ally Pally ans Board tritt, spielt er um seine Zukunft. Der Wahl-Kölner braucht einen Sieg, um die Tour Card für die nächsten zwei Jahre zu erhalten. Mut machen ein Freund des Deutschen - und nicht zuletzt die Vergangenheit.

Hempels Gegner im wegweisenden Spiel ist kein geringerer als Dimitri Van den Bergh, der Belgier hatte es im vergangenen Jahr bis ins Halbfinale geschafft und steht in der Weltrangliste auf Rang 15. Der 29-Jährige gilt deshalb als haushoher Favorit - wäre da nicht das Zweitrundenduell der beiden im Jahr 2021, das Hempel mit 3:1 für sich entscheiden konnte.

"Die Emotionen und Erinnerungen kommen natürlich hoch", sagte Hempel bei "Sport1" zur Neuauflage, er weiß aber auch: "Wenn der Junge sich gut vorbereitet hat, wird das ein heißes Tänzchen."

Das könnte zum Vorteil für den ehemaligen Handball-Profi werden. Denn während der Belgier auf der Bühne gerne mit dem Publikum spielt und nach seinem Walk-On stets das Tanzbein schwingt, besticht Hempel durch sein starkes Nervenkostüm.

Für mich ist er von den Nerven her der stärkste Spieler in Deutschland. Sascha Müller

"Florian ist ein Typ, der sich unheimlich gut am Riemen reißen kann und der die Eier in der Hose hat. Im richtigen Moment ist er ein richtig guter Spieler", sagte Sascha Müller dem SID. Der Betreiber des Cologne Cue Clubs im Kölner Norden, wo einst die Karriere des deutschen WM-Teilnehmers begann, ist eng mit Hempel befreundet.

"Er hat Nerven wie Drahtseile", attestiert Müller und behauptet: "Für mich ist er von den Nerven her der stärkste Spieler in Deutschland." Das gilt es am Freitagabend gegen den "Dreammaker" zu beweisen, um den Traum vom Erhalt der Tour Card zu verwirklichen.