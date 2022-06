Hemmerich ist Bayreuths dritter Neuzugang

Drittliga-Aufsteiger SpVgg Bayreuth hat zum dritten Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Luke Hemmerich (24) wechselt von Preußen Münster in die Wagnerstadt.

Luke Hemmerich (am Ball) wird zukünftig für die SpVgg Bayreuth auflaufen. IMAGO/Brauer-Fotoagentur

Nach Martin Thomann (Schweinfurt 05) und Patrick Scheder (Jena) ist Luke Hemmerich der dritte Sommer-Neuzugang der SpVgg Bayreuth. Der Abwehrspieler wechselte im vergangenen Sommer zu Preußen Münster. Dort lief der 24-Jährige in der Saison 2021/22 insgesamt 24 Mal in der Regionalliga Südwest auf und erzielte dabei fünf Treffer.

Den Aufstieg verpasste Münster, das genausoviele Punkte wie Spitzenreiter und Meister Essen gesammelt hatte, nur ganz knapp. Für Hemmerich geht es trotzdem in die 3. Liga, wo er für Cottbus und die Würzburger Kickers insgesamt schon 49 Mal zum Einsatz kam (drei Tore). Er bringt auch die Erfahrung von zwölf Spielen in der 2. Bundesliga (für Bochum, Aue und Würzburg) mit in die Wagnerstadt.

Danhof verlässt Bayreuth

Nicht mehr für die SpVgg spielen wird dagegen Tim Danhof. "Er hat den Verein am gestrigen Abend recht überraschend darüber informiert, dass er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird", ließ der Verein via Pressemitteilung verlauten. Der Mittelfeldspieler wechselte im Februar 2021 von Schweinfurt nach Bayreuth und lief für die "Altstadt" 32 Mal auf (sechs Tore).