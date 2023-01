Hemcke wechselt auf Leihbasis zu Alemannia Aachen

Viktoria-Köln-Talent Benjamin Hemcke wechselt auf Leihbasis zu Regionalligist Alemannia Aachen. Den 19-Jährigen stoppte zuletzt ein Schlüsselbeinbruch.

Der offensive Mittelfeldspieler Hemcke (19) kam im Sommer 2017 zur Viktoria, wo er über das NLZ den Sprung zu den Profis schaffte. Er debütierte im August 2021 im Drittligateam von Chefcoach Olaf Janßen, kam in der vergangenen Saison auf acht Einsätze (ein Assist). In der laufenden Spielzeit wurde er Mitte September durch einen Schlüsselbeinbruch gestoppt, absolvierte so nur einen Einsatz.

"Wir werden da natürlich genau schauen, wie die Entwicklung verläuft. Das wichtigste für junge Spieler ist Spielzeit", so Viktoria-Chefcoach Olaf Janßen. Hemcke habe sich "super entwickelt", lobt der Trainer: "Benni hat hier auch vom Training profitiert, aber am Ende des Tages brauchen die Jungs natürlich auch Minuten in den Beinen. Das kann er jetzt in der Regionalliga in Aachen auf sehr, sehr hohem Niveau machen. Es ist für alle drei Seiten eine super Lösung: Die Alemannia bekommt einen Top-Spieler, der Junge kann sich super entwickeln, und dass er diese nächsten Schritte macht, ist eben für uns wichtig."

"Benjamin ist ein Spieler, mit dem wir uns schon im Sommer beschäftigt haben, weil er bei unseren Beobachtungen einen positiven Eindruck hinterlassen hat. Wir freuen uns, dass wir den Wechsel nun realisieren konnten", so die Einschätzung von Alemannia-Coach Helge Hohl: "Er verfügt über enorme fußballerische Qualitäten und ist zudem flexibel einsetzbar. Wir möchten seine Ausbildung in den nächsten anderthalb Jahren weiter vorantreiben."

"Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen der Alemannia, die mich von ihrem Projekt überzeugt haben. Ich freue mich auf die Fans sowie die Atmosphäre im Stadion und werde alles dafür geben, dass wir eine erfolgreiche Rückrunde spielen", wir der Neuzugang selbst zu seinem Wechsel zu den Schwarz-Gelben zitiert. Die Leihe Hemckes ist auf eineinhalb Jahre angesetzt, bis zum Ende der Saison 2023/24