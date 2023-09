Helmes vor Topspiel: "Normalerweise gewinnt Bayern 3:0, aber ..."

Was geht, Bundesliga? - Mit Patrick Helmes 14.09.2023

1:29Das Topspiel zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen am Freitagabend wirft seinen Schatten voraus. Ex-Bayer-Stürmer Patrick Helmes ist sich sicher: Der Rekordmeister, der normalerweise in Spitzenpartien immer da ist, wird dieses Mal so seine Probleme bekommen.