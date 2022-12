Hellmann: "Mysterium", Vorfreude und die richtige Balance

Hinter Eintracht Frankfurt liegt ein beeindruckendes Jahr 2022, wie auch Vorstandssprecher Axel Hellmann betont. Der SGE-Vorstandssprecher blickt optimistisch auf 2023 und erklärt, wie der Klub das "Mysterium" verarbeitet.

"Ich kann mich an ein bewegenderes Jahr nicht erinnern, seit ich bei Eintracht Frankfurt bin", sagte Hellmann im Podcast des hessischen Fußball-Bundesligisten. "Seit Mai und dem Gewinn der Europa League sind wir in einem unglaublichen Dauer-Rush."

Mit Rang vier in der Liga hat sich die Eintracht in das neue Jahr verabschiedet, bei ihrer ersten Teilnahme in der Königsklasse stehen die Frankfurter gleich im Achtelfinale, wo es im Februar und März gegen die SSC Neapel geht. Und auch im DFB-Pokal ist die SGE noch dabei, in der Runde der letzten 16 kommt Zweitliga-Spitzenreiter Darmstadt am 7. Februar 2023. Zudem haben die Hessen ein historisches Mitgliederwachstum verzeichnet.

"Wir schauen ins Jahr 2023 und wissen, wir sind in allen drei Wettbewerben dabei, wir stehen auf einem Champions-League-Platz in der Bundesliga, wir sind in der Champions League im Achtelfinale und haben da ein großes Spiel vor uns. Bei allen Erklärungsversuchen ist das ein Mysterium", kann es Hellmann gar nicht richtig begreifen.

Wir wollen ein Klub mit internationaler Ausrichtung sein, aber genauso die tiefe Verwurzelung zum Fan und der Heimat wahren. Axel Hellmann

Die Vorfreude auf 2023 ist bei dem 51-Jährigen nach den Erfolgen aber deutlich anzumerken. Das kommende Jahr werde Frankfurt "noch einmal voranbringen im Sport, aber auch in der gesamten Emotionalität rund um den Klub." Dabei will Hellmann aber nicht vergessen, wo der Verein herkommt, "denn in diesem Klub steckt sehr viel Authentizität. Es gibt Bereiche wie die Fankultur, an die gehen und wollen wir auch nicht heran. Wenn du Glaubwürdigkeit als Verein haben willst, dürfen Erfolg, Leistung und Wettbewerbsfähigkeit - die wir bringen müssen - nie zulasten der Basisunterstützung gehen."

"Wir wollen ein Klub mit internationaler Ausrichtung sein, aber genauso die tiefe Verwurzelung zum Fan und der Heimat wahren", so Hellmann. "Es ist wichtig, dass diese Balance steht."