Hellmann: "Im Olympiastadion haben wir ein Heimspiel"

Schon am Freitag reisten Tausende Frankfurter Fans in die Hauptstadt, 1200 von ihnen kamen am Abend in der "Frankfurter Botschaft" in einer Ostberliner Eventlocation zusammen. Zu später Stunde schwor Vorstandssprecher Axel Hellmann die Anhänger auf das DFB-Pokal-Finale gegen Leipzig ein.

Vor dem Pokalfinale trafen sich Frankfurts Anhänger bereits am Berliner Breitscheidplatz. IMAGO/Jan Huebner