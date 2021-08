Hellmann: "Ich sehe, welcher Riss durch die Gesellschaft geht"

Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann betonte auf einer Pressekonferenz am Mittwoch, auch ungeimpften Fans in der neuen Saison den Stadionbesuch ermöglichen zu wollen und verwies dabei auf "den Riss durch die Gesellschaft". Zudem kündigte er an, aktiv auf die Anhänger zugehen zu wollen und um sie zu kämpfen.

Beim ersten Heimspiel gegen den FC Augsburg am 2. Spieltag werden erstmal "nur" 25.000 Fans zum Waldstadion pilgern können, unter der Voraussetzung, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in Frankfurt unter dem Wert von 100 bleibt. Das erscheint realistisch, aktuell liegt die Inzidenz bei 35,1.

Hellmann wertet die etwa zur Hälfte ausgelastete Arena als "positiven Fingerzeig", spricht aber auch von "dem Wunsch und der Hoffnung, dass die Zahl nach oben irgendwann nicht mehr begrenzt wird". Für die kommende Saison plant die Eintracht mit einer durchschnittlichen Auslastung von 30.000 bis 35.000 Zuschauern. Doch selbst in diesem optimistisch erscheinenden Szenario würde der Klub abermals auf achtstellige Verluste zusteuern. Auf die Saison gesehen rechnet Hellmann hoch: "Für 10.000 Fans, die wir nicht haben, müssen wir etwa zehn bis zwölf Millionen Euro Verlust einkalkulieren."

Muss die Eintracht irgendwann ans Tafelsilber?

Dabei ist die wirtschaftliche Lage nach 45 Millionen Euro Verlust in der vergangenen Spielzeit ohnehin schon angespannt. "Das schultert man ein Jahr, ein zweites Jahr können wir das nicht, ohne ans Tafelsilber zu gehen", verdeutlicht der Vorstand. Da er eine Schwächung der sportlichen Substanz ausschließt, müsse man gegebenenfalls "andere Wege finden, um sich ausreichend zu kapitalisieren". Was das konkret bedeuten könnte, verriet er nicht.

Bleibt die Hoffnung auf eine "sehr zeitnahe Vollauslastung der Stadien", wie es Sportvorstand Markus Krösche kürzlich in einem Gastbeitrag für den kicker formulierte. Dies sei von "existenzieller Bedeutung" für alle Vereine. Hellmann setzt sich dafür ein, dass auch Ungeimpfte - anders als beispielsweise in Köln - über ein "größtmögliches Kontingent" in die Arena dürfen.

Hellmanns "Lagerfeuer"

Gegen Augsburg sind bis zu 5000 ungeimpfte, aber getestete Fans erlaubt. "Reinen Zugang nur für Geimpfte können wir uns nicht vorstellen. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass die Teilhabe für alle gilt. Ich sehe, welcher Riss durch die Gesellschaft geht. Gerade der Fußball hat die Aufgabe, Themen zusammenzuführen, die Menschen zu integrieren und ihnen etwas zu geben, was sie in den letzten 15 Monaten so nicht hatten - das berühmte Lagerfeuer", erläutert der 49-Jährige.

Obwohl die Medienreichweite von Eintracht Frankfurt so hoch sei wie nie, ist Hellmann bewusst: "Wir werden kämpfen müssen, um die Menschen wieder ins Stadion zu bekommen. Plakativ gesagt sehe ich etwas weniger Asien und etwas mehr Wetterau auf uns zukommen. Wir müssen die Anfassbarkeit der Eintracht wieder stärker in den Mittelpunkt rücken."

Auch die Gespräche mit der aktiven Fanszene will er intensivieren, damit es von den Rängen wieder den gewohnten Support gibt. Zumindest bei den Ultras wird er dazu aber viel Überzeugungskraft benötigen, denn die Gruppe erklärte vergangene Woche in einem Statement: "Nach wie vor werden wir das Stadion erst besuchen, wenn es wieder Stehplätze ohne Restriktionen gibt, zumindest alle Dauerkarteninhaber ebenso wie Gästefans in gewohnter Größenordnung reinkönnen, und keine umfangreiche Personalisierung stattfindet. Selbstverständlich lehnen wir auch eine App als Notwendigkeit für die Zugangsberechtigung zum Waldstadion ab."