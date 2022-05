Hellmann für Peters bei der UEFA

Auf einer Welle des Erfolgs surft Eintracht Frankfurt gerade durch Europa. Sportlich wie sportpolitisch übrigens. Denn wie der kicker erfuhr, soll Axel Hellmann vor der Berufung ins Klublizenzierungskomitee der UEFA stehen.

Geschehen soll dies offenbar bei der anstehenden Sitzung des Exekutivkomitees der Konföderation in Wien am Dienstag. Am Mittwoch findet dann der UEFA-Kongress in der österreichischen Landeshauptstadt statt, bei dem unter anderem der Tagesordnungspunkt "Aktuelle Informationen zu den UEFA-Kommissionen" auf der Agenda steht. Hellmann soll die Nachfolge von Peter Peters, aktuell Vize-Vorsitzender der Kommission, antreten. Unklar ist, ob ebenfalls als "Vize" oder als ordentliches Mitglied.

Peters, der sein Amt als DFL-Aufsichtsratschef niedergelegt hatte und den Zweikampf um die DFB-Spitze gegen Bernd Neuendorf verloren hatte, wird sich bekanntermaßen zum Jahresende auch aus seiner Funktion im FIFA-Rat zurückziehen. Formal ist der frühere Schalker Finanzvorstand noch bis 2023 in die Lizenzierungskommission der UEFA berufen.

Die Hessen hatten zuletzt neben dem sportlichen Erfolg, also dem Einzug ins Finale der UEFA-Europa-League gegen die Glasgow Rangers in Sevilla (18. Mai, 21 Uhr, LIVE! bei kicker), auch sportpolitisch auf sich aufmerksam gemacht, indem sie an einer stärkeren Vernetzung der Mittelstandsklubs auf dem Kontinent gearbeitet hatten. Eintracht-Vorstandssprecher Hellmann etwa hatte die angedachten Wildcards für die neue Champions-League ab 2024 kritisiert. Auch dieses Thema dürfte in Wien auf den Tisch kommen. Mit Dr. Marc Lenz, Direktor der Deutschen Fußball-Liga (DFL) für internationale Themen, sitzt ein weiterer Deutscher in der Lizenzierungskommission. Der 36-Jährige vertritt in dem Gremium formal die Ligenvereinigung "European Leagues", die sich ebenfalls gegen die Wildcards starkmacht.