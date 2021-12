Hellmann: "Die Trennung ging auf verschiedenen Ebenen nicht ganz geräuschlos von sich"

Die Eintracht will am Mittwochabend im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach Ex-Trainer Adi Hütter ärgern und "die Fahrkarte nach oben" lösen. Vor allem ein Spieler dürfte besonders heiß auf die 90 Minuten sein.

Hütters in vielerlei Hinsicht schlecht kommunizierter Wechsel nach Gladbach, der im Frühjahr - natürlich rein zufällig - vor dem Spiel bei der Borussia verkündet wurde, hat in Frankfurt Spuren hinterlassen. Nicht nur viele Anhänger sind ungeachtet der unterm Strich drei erfolgreichen Jahre bis heute nicht gut auf Hütter zu sprechen. "Die Trennung ging auf verschiedenen Ebenen, damit meine ich nicht nur auf der Vorstands- und Aufsichtsratsebene, sondern auch auf der Spielerebene, nicht ganz geräuschlos von sich", sagte Vorstand Axel Hellmann am Montag in der Sendung "Heimspiel" des "Hessischen Rundfunk". Bei der Partie am Mittwoch schwinge einiges mit.

Für Hütters Nachfolger Oliver Glasner ist das brisante Wiedersehen mit dem Ex-Trainer verständlicherweise nebensächlich. Der Coach lobte auf der Pressekonferenz am Dienstag die Arbeit seines Vorgängers und bemerkte trocken: "Wie es immer so ist, wenn ein Trainer den Klub verlässt - das war bei mir ja nicht anders -, gibt es welche, die traurig sind, welche, die froh sind, und ein paar gehts am A… vorbei." Danny da Costa zählt zu den Profis, die gegen Gladbach ganz besonders motiviert sein dürften. Unter Hütter verlor der Rechtsverteidiger nach einer Saison als unumstrittener Stammspieler nach und nach an Stellenwert. Der Bedeutungsverlust ging so weit, dass die Eintracht den 28-Jährigen in der vergangenen Rückrunde an Mainz 05 verlieh.

Er ist ein Riesentyp, der ein super Herz und den richtigen Charakter hat. Hellmann über da Costa

Doch auch nach seiner Rückkehr an den Main erwischte da Costa einen schlechten Start und war unter Glasner schnell wieder außen vor. Das änderte sich erst in der vergangenen Woche, als er nach einem Joker-Einsatz in Istanbul am Sonntag gegen Leverkusen in die erste Elf rückte und auf dem rechten Flügel wie in besten Zeiten spielte (kicker-Note 2,5). "Danny hat ein super Spiel gemacht. Das freut mich ganz besonders, weil er in den letzten Monaten in einem Tief war und sich durch super Trainingsleistungen in den letzten Wochen da herausgearbeitet hat. Er ist ein Riesentyp, der ein super Herz und den richtigen Charakter hat", schwärmt Hellmann. Mit Blick auf da Costas nicht ganz unbelastetes Verhältnis zu Hütter unkt der Vorstand: "Was mir natürlich besonders gefällt: Er kommt zur richtigen Zeit in Fahrt und Form. Da gibt es ja ein paar Besonderheiten in den nächsten Tagen… Da wird er ein sehr großes Interesse daran haben, das auch zu zeigen."

Glasner mahnt unterdessen davor, das Duell mit der angeschlagenen Borussia auf die leichte Schulter zu nehmen. "Es wird ganz wichtig sein, dass wir uns von den letzten drei deutlichen Niederlagen nicht blenden lassen, sondern zu 100 Prozent fokussiert, respektvoll und leidenschaftlich in dieses Spiel gehen", fordert der Coach. Die Gesamtentwicklung seines Teams in den vergangenen Wochen stimmt ihn allerdings bei allem Respekt vor der Gladbacher Wucht und Spielstärke zuversichtlich. "Wir spielen sehr konstant auf einem mittlerweile richtig guten Niveau, und wir haben in den letzten Wochen viel Selbstvertrauen getankt. Durch die Niederlage in Hoffenheim ließen wir uns nicht aus der Spur bringen", erklärt der 47-Jährige.

Hellmann: "Und es muss weh tun"

Für ihn ist klar: "Wenn wir so eine Leistung abliefern, so eine Bereitschaft und Konzentration an den Tag legen wie am Sonntag gegen Leverkusen, sind wir dazu in der Lage, gegen jede Mannschaft in der Bundesliga zu gewinnen. Es ist schön zu sehen, dass wir die Hebel selbst in der Hand haben." Auch Hellmann wünscht sich, dass die Mannschaft da weitermacht, wo sie beim 5:2 gegen die Werkself aufgehört hat. "Wir müssen spielen wie gegen Leverkusen, und es muss weh tun", fordert der Vorstand ein beherztes Auftreten und betont. "Für uns geht es auch um die Fahrkarte nach oben." Je nach Ausgang der anderen Partien könnte die Eintracht mit einem Sieg bis auf Platz sechs klettern.

Personell kann Glasner voraussichtlich einmal mehr seine stärkste Elf aufs Feld schicken. Ein kleines Fragezeichen steht noch hinter dem leicht angeschlagenen Kristijan Jakic, der Sechser soll die Reise nach Gladbach aber antreten. "Er ist jemand, der auch mal sehr gut die Zähne zusammenbeißen und den Schmerz ignorieren kann, wenn er voller Adrenalin ist", sagt Glasner. Ausfallen werden lediglich Jens Petter Hauge (Muskelverletzung) und Stefan Ilsanker (Erkältung).