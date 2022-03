Hellmann: Die ECA muss "in ihrer Starrheit aufgebrochen werden"

Die Vertragsverlängerung von Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann sickerte bereits am Sonntag durch. Jetzt erklärt der 50-Jährige, welche Ziele er bis zum neuen Laufzeitende im Sommer 2027 anstrebt. Im Mittelpunkt steht dabei die Stärkung des europäischen Fußball-Mittelstands.

Am 7. April gastiert der FC Barcelona zum Viertelfinal-Hinspiel der Europa League bei Eintracht Frankfurt. Am Vorabend will sich Hellmann beim üblichen Vorstandsessen bei den Verantwortlichen des spanischen Renommierklubs auch nach dem Stand der Super-League-Pläne erkundigen. Die Katalanen gehören zu den zwölf Gründungsmitgliedern. "Wir müssen immer damit rechnen, dass das Thema noch einmal um die Ecke kommt", warnt Hellmann.

Dessen Ziel in den nächsten fünf Jahren ist: die Stärkung des Fußball-Mittelstands in Europa. "Die große Zahl der europäischen Teilnehmer hat die gleichen Sorgen und Nöte und das sind nicht die immer gleichen Klubs, die wieder im Viertelfinale der Champions League stehen", betont der SGE-Vorstandssprecher. Die 2008 gegründete Kluborganisation ECA müsse "in ihrer Starrheit aufgebrochen werden", damit Vereine in der Größenordnung von Eintracht Frankfurt mehr Mitbestimmungsmöglichkeit erhalten.

Eintracht vor "Jahrhundertspiel" gegen Barça

"Nachdem wir festgestellt haben, dass wir lange Zeit zu sehr Zuschauer waren, die Eintracht wie der deutsche Fußball insgesamt, müssen wir in eine aktive Rolle kommen", findet Hellmann. Aufsichtsratschef Philip Holzer glaubt, dass die SGE "jetzt so weit ist, um zu sagen, wir wollen uns einmischen und wir haben Vorstellungen." Die Eintracht hatte im vergangenen Sommer Samy Julien Hamama, der als ehemaliger DFB- und FIFA-Mitarbeiter glänzend vernetzt ist, mit der Leitung der Direktion "International Relations" betraut. Die Partie gegen Barcelona bezeichnete Holzer "als Jahrhundertspiel", er spricht von rund 250.000 Kartenanfragen.

Der Stadionausbau ist eines der Kernthemen, das die Eintracht angehen will. Während der WM in Katar soll damit begonnen werden, ein genauer Zeitplan lässt sich aufgrund der Krise bei Baumaterialien und gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten nur schwer aufstellen. In der Gegentribüne sollen Räumlichkeiten für Fans und VIPs entstehen. Die Bundesligakapazität der gesamten Arena wird um 8500 auf rund 60.000 Zuschauer steigen.

Wenn man zehn Jahre Vorstand in der Bundesliga ist, hat die Stimme mehr Gewicht als vorher. Axel Hellmann

"Wir haben kein Werk, keinen Mäzen und keinen Staatsfonds, der uns an die Spitze der Champions League katapultiert. Bei uns müssen die Dinge weiter aus eigener Kraft funktionieren", erläutert Hellmann, der während seine zehnjährige Vorstandszugehörigkeit als Finanzvorstand begann und seit April 2021 als Vorstandssprecher fungiert. Seit 2012 setzte der 50-Jährige ehrgeizige Pläne um, wie die Eigenvermarktung des Klubs, den Bau des Proficamps, die Übernahme des Stadionbetriebs, die Eröffnung von Büros in Peking und New York und die Integration der Fußballerinnen des 1. FFC Frankfurt. Hellmann: "Die kommerzielle Rechte sind das Rückgrat von Eintracht Frankfurt, die wirtschaftliche Vernunft muss immer regieren." Sportliche und kaufmännische Themen müssten weiterhin Hand in Hand angegangen werden.

"Wenn man zehn Jahre Vorstand in der Bundesliga ist, hat die Stimme mehr Gewicht als vorher. Es wird auch die Aufgabe von Eintracht Frankfurt sein, sich sowohl in der Verbandsarbeit als auch in der politischen Arbeit in Deutschland und Europa stärker einzubringen. Es ist zu früh zu entscheiden, ob das einhergeht mit der Frage einer Kandidatur für ein Wahlamt", meint Hellmann, der als einer der Anwärter für das DFL-Präsidium gilt, das im Sommer neu gewählt wird.