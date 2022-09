Heller spielt, Kastrati coacht: SV Straelen holt frische Kräfte an Bord

Das noch punktlose Regionalliga-Schlusslicht SV Straelen hat auf einen Schlag drei neue Personen dazu geholt. Bekim Kastrati übernimmt den Trainerjob, auf dem Platz wird der bundesligaerfahrene Marcel Heller mitwirken, der mit seinen Pässen den neuen Stürmer Kenan Dünnwald füttern soll.

Am Freitagabend ist der SV Straelen auswärts bei Rot Weiss Ahlen gefordert. In dieses Regionalliga-Spiel, das aus Sicht des SVS endlich die ersten Punkte bringen soll, geht der Tabellenletzte personell signifikant verändert. An der Seitenlinie wird nach Informationen der "Rheinischen Post" Bekim Kastrati stehen, der ab sofort neuer Trainer ist. Der 43-Jährige, der in seiner aktiven Laufbahn vier Bundesliga-Spiele für Borussia Mönchengladbach absolvierte, war bis September 2021 Trainer des Oberligisten DJK Teutonia St. Tönis.

Vereinspräsident Hermann Tecklenburg sagte gegenüber der Zeitung: "Wir haben aktuell die wahrscheinlich schwierigste Mannschaft, die jemals für den SV Straelen aufgelaufen ist. Die Spieler kommen aus zehn Nationen. Bekim muss daraus eine Mannschaft machen. Für ihn ist das natürlich auch eine Riesenchance. Wenn er das schafft, hat er sich endgültig einen Namen als Trainer gemacht."

Ganze 123 Bundesliga-Einsätze - dazu noch 131 in der 2. Bundesliga - kann Marcel Heller vorweisen. Der 36-Jährige, der im nahegelegenen Aachen wohnt und vorherige Saison für Südwest-Regionalligist FSV Frankfurt kickte, wird ab sofort als Spieler den SVS verstärken. Zudem hat Straelen für den Sturm Kenan Dünnwald verpflichtet, der zuletzt für den englischen Fünftligisten Scunthorpe United aufgelaufen ist, vorher aber 32 Spiele in der Regionalliga-West, verteilt auf die TSG Sprockhövel, den 1. FC Kaan-Marienborn, den Wuppertaler SV, Fortuna Köln und den Bonner SC, bestritten hat.