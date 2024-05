Hellas Verona verpflichtet Herthaner Serdar fest

Suat Serdar spielt nicht mehr länger auf Leihbasis für Hellas Verona, die Norditaliener haben den Herthaner am Donnerstag fest verpflichtet.

Bleibt in Verona am Ball: Suat Serdar. IMAGO/Fotoagenzia

Wie Hertha BSC meldet, hat Hellas Verona die Kaufoption für Serdar gezogen. Der Mittelfeldspieler wird damit nicht zum Hauptstadt-Klub zurückkehren. Im Raum stehen rund 4,5 Millionen Euro für die Festverpflichtung.

Serdar bestritt die vergangene Saison auf Leihbasis bei Hellas, das unter Trainer Marco Baroni in der Serie A auf Platz 13 ins Ziel kam und damit den Ligaverbleib sicherte. Der gebürtige Bingener kam in 25 Liga-Spielen zum Einsatz, blieb dabei ohne Torerfolg.

Nun haben die Norditaliener die vereinbarte Kaufoption für den 27-Jährigen gezogen und ihn so dauerhaft verpflichtet. "Suat hat in Verona in der vergangenen Saison starke Leistungen in der Serie A gezeigt, was uns sehr für ihn freut", wird Herthas Sportdirektor Benjamin Weber in der offiziellen Verlautbarung des Zweitligisten zitiert und wünschte Serdar zudem "alles Gute für seinen Weg".

Mainz, Schalke, Hertha - und dann "komplett in Italien verliebt"

Der viermalige deutsche Nationalspieler, der in einem kicker-Interview im März gestand, dass er sich "komplett in Italien verliebt" habe, war im Sommer 2021 von Schalke 04 nach Berlin gekommen und absolvierte insgesamt 69 Pflichtspiele für die Blau-Weißen. Dabei gelangen ihm sieben Tore, zwei weitere Treffer legte er auf. Die Station in Italien ist seine erste im Ausland. In Deutschland hatte Serdar auch schon für den 1. FSV Mainz 05 auf Profiebene gespielt. Insgesamt sammelte er in seiner Laufbahn bislang 178 Einsätze in der Bundesliga, in denen ihm 19 Tore gelangen.