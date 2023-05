Dzeko und Martinez schnüren Doppelpack: Inter feiert Kantersieg in Verona

Gegen Hellas Verona hat Inter Mailand im Rennen um die Champions League-Plätze in der Serie A einen souveränen 6:0-Erfolg gefeiert. Nach einer verhaltenen Anfangsphase trafen die Nerazzurri beinahe nach Belieben.

Für Inter war das Gastspiel in Verona eine Art Pflichtaufgabe im Rennen um die Champions-League-Plätze in der Serie A. Trainer Simone Inzaghi rotierte nach dem wichtigen 3:1-Erfolg gegen Lazio Rom am Sonntag kräftig und brachte insgesamt sechs Neue: In Verona starteten Handanovic, de Vrij, Dumfries, Calhanoglu, Dzeko und Martinez anstelle von Onana, Bastoni, Darmian, Barella, Lukaku und Correa, die alle zunächst auf der Bank Platz nahmen.

Auch Hellas-Trainer Marco Zaffaroni veränderte sein Team nach dem 1:1 im Kellerduell bei US Cremonese und brachte drei Neue: Faraoni, Ceccherini und Gaich ersetzten Kallon, Dawidowicz und Djuric (alle Bank).

Zunächst hilft Inter ein Eigentor - Calhanoglu erhöht sehenswert

Die favorisierten Mailänder kamen schleppend in die Partie, das abstiegsbedrohte Verona zeigte sich in den Anfangsminuten ein ums andere Mal in der Offensive, Verdi scheiterte bei der ersten guten Gelegenheit der Partie jedoch aus spitzem Winkel an Handanovic (19.). Erst ab Mitte der ersten Hälfte fand sich Inter besser zurecht, Montipo verhinderte aber mit starken Reflexen gegen Dzeko, d’Ambrosio und de Vrij (27. und 28.) zunächst die Führung der Gäste, an der die Gastgeber wenig später dann aber entschiedenden Anteil hatten: Eine halbhohe Dimarco-Flanke verlängerte Gaich im eigenen Strafraum unfreiwillig ins Tor (31.).

Inter nutzte die folgende Unsicherheit der Hausherren eiskalt: Ohne Gegnerdruck knallte Calhanoglu den Ball aus rund 25 Metern traumhaft ins linke Kreuzeck (36.), nur eine Minute später erhöhte Dzeko auf Vorlage von Martinez im Eins-gegen-eins mit Montipo souverän auf 3:0 (37.) - der Pausenstand.

Dzeko und Martinez schnüren in Halbzeit zwei den Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel investierte Inter nicht allzu viel, legte aber auf Einladung Veronas das nächste Tor nach. In Folge eines Aufbaufehlers bediente Brozovic im Strafraum Martinez, der den Ball sehenswert über den aus seinem Kasten geeilten Montipo zum 4:0 in die Maschen lupfte (55.). Nach einem Umschaltmoment schnürte Dzeko mit einem präzisen Linksschuss ins linke untere Eck den Doppelpack (61.). Mit der klaren Führung im Rücken beschränkten sich die Nerazzurri anschließend auf das Nötigste.

Mehr als Halbchancen, etwa durch Faraoni (73.), sprang für die Gastgeber aber nicht heraus, sodass Inter den komfortablen Vorsprung in der Schlussphase dominant und ohne Probleme verwaltete. Im Fallen besorgte Martinez wenige Augenblicke vor dem Ende mit seinem zweiten Treffer des Tages sogar noch das 6:0 (90.+2).

Mit dem Erfolg verteidigten die Gäste im engen Kampf um Europa ihren Champions-League-Platz vier, während die Konkurrenten Milan (1:1 gegen Cremona) und Roma (1:1 in Monza) Punkte liegenließen. Lazio Rom besiegte derweil Sassuolo mit 2:0. Am Samstag (18 Uhr) gastiert Inter nun bei der Roma, ehe am Mittwoch (21 Uhr) das Mailänder Derby im Halbfinal-Hinspiel der Champions League wartet.