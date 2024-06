Helfen Sie uns dabei die kicker-App besser zu machen. Geben Sie uns Ihr Feedback!

Um Ihnen das bestmögliche Nutzungserlebnis zu ermöglichen, freuen wir uns über Ihr direktes Feedback an uns. Lesen Sie hier ausserdem aktuelle Update-Hinweise nach oder bewerten die App.

Hinweis zur aktuellen Version

Seit dem Freitag 21.06. funktioniert leider der Abgleich der PUR-Abodaten mit unserer Datenbank nicht mehr korrekt und aktive Abos werden als solche appseitig nicht erkannt. Wir sind bereits an der Fehlerbehebung dran. Bitte installieren Sie auf jeden Fall einmal die App neu und wiederherstellen Sie das Abo. Das kann schon helfen, das PUR-Abo zu aktivieren. Ansonsten bitten wir noch um etwas Geduld.

Allgemeiner Hinweis zu Berechtigungen

Die kicker-App fragt bei jeder Installation einige Berechtigungen ab, denen der User automatisch zustimmt. Berechtigung zu "Identität" wird benötigt, da in der App ein kicker Community-Login (für Manager- und Tippspiel) vorhanden ist und hierzu in den Einstellungen des Smartphones ein eigenes Benutzerkonto angelegt wird. Die App frägt also keine anderweitigen Account-Daten o.ä. vom Smartphone ab. Daneben wird noch die Berechtigung zu "Fotos/Medien/Dateien" benötigt, da wir hierzu in der App die Datenfeeds cachen müssen, damit der Zugriff auf die App-Inhalte (wie z.B. Newsartikel, Slideshows, Ticker etc.) schneller erfolgen kann. Die App frägt auch hier keine Medieninhalte o.ä. vom Smartphone ab. Wir bitten zu beachten, dass bei den meisten Apps man durch die Installation beiden Berechtigungsarten zustimmen muss. Ansonsten wäre die Nutzung der jeweiligen App nicht möglich. Wir handeln stehts nach unseren Datenschutzrichtlinien, die über die App (siehe eigener Punkt im Menü) oder im Web immer abrufbar sind.

Um die Bearbeitung Ihrer Mail schneller durchführen zu können, werden automatisiert in der Mail technisch relevante Informationen Ihres genutzten Gerätes mit übermittelt. Diese Informationen lassen uns die etwaigen Probleme besser eingrenzen und können aber von Ihnen - falls diese aus persönlichen Datenschutzgründen nicht übermittelt werden sollen - direkt einfach gelöscht werden.

