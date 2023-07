Heldt vor Rückkehr zu den Münchner Löwen?

Horst Heldt steht womöglich vor einer Rückkehr zum TSV 1860 München. Berichten zufolge soll der 53-Jährige als Sportdirektor auf Günther Gorenzel folgen.

Sowohl der "Bayerische Rundfunk" (BR) als auch das für gewöhnlich gut informierte "Löwen"-Portal "dieblaue24" berichteten am Montag, dass Heldt vor einem Engagement beim Drittligisten stehe. Beide Seiten hätten sich bereits prinzipiell auf eine Zusammenarbeit geeinigt.

Münchens Präsident Robert Reisinger hatte bei der Mitgliederversammlung am Sonntag durchblicken lassen, dass eine Lösung für die vakante Stelle gefunden wurde, wollte aber noch keinen Namen verraten. Neben Heldt wurden auch andere Ex-Spieler wie Benny Lauth oder Stefan Lex, der erst nach der vergangenen Saison seine Profikarriere beendet hatte, gehandelt.

"Aus verschiedenen Gründen hat die Nachfolge länger gedauert als mir lieb war. Die interne Debatte hat bald ein Ende. In Kürze sollte 1860 wieder einen sportlichen Leiter von Format haben", sagte Reisinger, der seit Mitte Juni und dem Abgang von Gorenzel zum österreichischen Erstligisten Austria Klagenfurt ohne Sportdirektor war.

Großer Coup in Stuttgart

Heldt war bereits als Spieler bei den Sechzigern tätig, bestritt von 1995 bis 1999 122 Pflichtspiele für den TSV, ehe er nach Frankfurt, Graz und schlussendlich Stuttgart weiterzog. Nach dem Ende seiner Profikarriere profilierte sich Heldt als Manager - beim 1. FC Köln, Hannover 96 und beim VfB Stuttgart, wo er als Funktionär auch seinen größten Erfolg hatte. Heldt war es, der Armin Veh als Trainer zum VfB holte, mit dem die Schwaben 2007 direkt deutscher Meister wurden.

Zuletzt war er in Köln tätig, wo er nach dem geglücktem Klassenerhalt in der Relegation gegen Holstein Kiel im Sommer 2021 entlassen wurde. Als Grund führte der Effzeh damals die "Zusammenstellung des Kaders und die sportliche Entwicklung" an.