Heldt, Lauth und Lex Kandidaten bei 1860 München

1860 München will in naher Zukunft einen Sportchef von Format präsentieren. Derweil hat Präsident Robert Reisinger auf der Mitgliederversammlung Klartext gesprochen.

Brisanter als der 4:0-Testspielsieg der Sechziger am Sonntag bei Regionalliga-Rückkehrer FC Memmingen (Tore durch Julian Guttau, Mansour Ouro-Tagba, Tarsis Bonga und Milos Cocic) war am selben Tag in München die turnusmäßige Mitgliederversammlung des Traditionsvereins.

Relevante Wahlen standen dabei zwar nicht auf der Agenda, dafür wurde mit Spannung der Auftritt von Vereinspräsident Robert Reisinger erwartet. Reisinger übt das Amt seit dem Doppelabstieg in die Regionalliga 2017 aus, zuletzt hatte er sich öffentlich stark zurückgezogen. Aus Amtsmüdigkeit? Von wegen! Der Gegenpol der Investorenseite um Hasan Ismaik gab sich kämpferisch wie lange nicht, schloss nicht aus, 2025 erneut kandidieren zu wollen. Dabei nahm der 59-Jährige auch zu Entscheidungen Stellung, die vergangene Saison für interne Kontroversen gesorgt hatten.

Reisinger und das Bauchgefühl im Falle Köllner

Im Rückblick, sagte Reisinger, hätte die Beurlaubung von Ex-Trainer Michael Köllner bereits vor der WM-Pause erfolgen müssen (anstatt Ende Januar, nach drei Spielen mit einem Sieg gegen den FSV Zwickau sowie zwei Niederlagen in Mannheim und gegen Dresden). "Ich ärgere mich über mich selbst", sagte der Oberlöwe und reichte den Schwarzen Peter an Ex-Sportchef Günther Gorenzel weiter. Dieser habe ihn "überzeugt, dass Trainer Michael Köllner den Turnaround schaffen wird". Den Fehler, nicht auf sein "Bauchgefühl" gehört zu haben, bedauerte Reisinger.

Gorenzel ist Ende Juni zu Austria Klagenfurt weitergezogen. Wie Reisinger ankündigte, soll die Position mit einem Sportchef "von Format" nachbesetzt werden. Namen nannte er nicht. Zu den Kandidaten zählen die Ex-Spieler Horst Heldt, Stefan Lex, der erst nach der vergangenen Saison seine Profikarriere beendet hatte, sowie Benny Lauth. Reisinger: "Die interne Debatte hat bald ein Ende."