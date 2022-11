Heiterer Doppelpass zwischen Süle und Musiala

Wenn die DFB-Pressekonferenz am Montag im Trainingszentrum von Al-Shamal ein Spiegelbild der Stimmung in der deutschen Nationalmannschaft war, dann muss man sich um das Binnenklima keine Sorgen machen. Der Auftritt von Dortmunds Abwehrkante Niklas Süle und dem im Vergleich geradezu zierlich wirkenden Jamal Musiala geriet zu einem heiter-verbalen Doppelpass mit reichlich Unterhaltungswert.

Aus Katar berichtet Oliver Hartmann

Dass Jamal Musiala (19) mal ein großer und großartiger Fußballer werden könnte, war Niklas Süle (27) nach eigenen Angaben früh klar, genauer gesagt seit gut zwei Jahren, als er mit den Bayern-Profis ein Trainingsspiel gegen die eigene U 19 mit dem damals 17-jährigen Offensiv-Virtuosen bestritt. "Da hat man relativ schnell gesehen, welch außergewöhnliche Fähigkeiten er hat. Nach diesem Testspiel war er bei uns Profis dabei, auch zu Recht, muss ich sagen", berichtete Süle, um sich bei der Lobeshymne selbst einzubremsen: "Ich will ihn jetzt auch nicht zu viel loben. Er weiß, dass ich einer bin, der versucht, dass er mit beiden Beinen auf dem Boden ist, was er absolut ist. Ich habe bei Jamal keine Angst, dass er abhebt."

Musiala schaute Süle nicht nur bei diesem Statement direkt an, hörte aufmerksam zu. Und er setzte, als er auf Süles Stärken angesprochen wurde, zu einer entsprechenden Replik an. "Niki hat richtig gute Qualitäten im Eins-gegen-eins. Es ist eklig, gegen ihn zu spielen. Er ist schnell, er ist stark, und mit Ball haben wir zusammen immer Spaß, ein bisschen Tiki-Taka", plauderte er, um den Satz mit einem Schmunzeln und den Worten zu beenden: "Aber ich will ihn auch nicht zu viel loben."

Süle, der vor seinem Wechsel nach Dortmund gut zwei Jahre lang Musialas Reifeprozess verfolgte, lachte nicht nur bei dieser Aussage. Die Unbeschwertheit des Youngsters gepaart mit seinen sportlichen Fähigkeiten machen Musiala zum großen Hoffnungsträger im deutschen Team. "Ich hoffe, dass er die Form aus München bei der WM bestätigen kann, weil er dann einen absoluten Mehrwert für uns hat", sagte - diesmal mit ernstem Unterton - Süle am Montag.

Die große Frage ist weniger ob, sondern wo Bundestrainer Hansi Flick den 19-Jährigen am Mittwoch gegen Japan aufbietet. Von seinen bislang 17 Länderspielen hat Musiala erst sechs in der Startelf bestritten, meist auf der Zehn, aber auch auf beiden Flügeln. Musialas Stärken kommen am Besten auf der Zehn zur Geltung, direkt aussprechen wollte er das am Montag nicht. "Wir haben viel Qualität in den offensiven Positionen, ich kann mich da überall positionieren", sagte er.

Freizeit mit Konsole, Basketball, Cornhole

Die aktuellen Tage im "Zulal Wellness Resort" bezeichnete Musiala als "ganz relaxed und ganz gechillt". Abseits von Training und Meetings habe man reichlich Freizeit, die Musiala unter anderem an der Konsole (Call of duty), mit Basketball ("Soll ich ehrlich sein: Ich bin der Beste hier") oder bei einem Geschicklichkeitsspiel mit dem Namen Cornhole. Es sei "dieses Spiel mit diesem Ballsack, den man in ein Loch werfen kann", versuchte Süle ein wenig unbeholfen eine Erklärung - und erntete nicht nur von Musiala breites Grinsen.