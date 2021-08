Heinrich: "Klar, dass wir irgendwann bestraft werden"

Am 3. Spieltag der 3. Liga verspielte der FC Würzburger Kickers nach früher Führung spät den Dreier. Moritz Heinrich hat eine Erklärung dafür, Torschütze Maximilian Breunig sieht das Remis dennoch positiv.

Am Sonntag gastierten die Kickers im Mannheimer Carl-Benz-Stadion. Nach früher Führung der Würzburger sprang letztlich nur ein Remis dabei heraus - immerhin sicherten sie sich den ersten Punkt der jungen Spielzeit.

Maximilian Breunig war es, der bereits in der 10. Spielminute das erste Ligator für den FWK erzielte. "Diese Abnahme haben wir genau so im Training besprochen", gibt Breunig im vereinsinternen Interview preis. In Durchgang eins waren die Würzburger ein unbequemer Gegner für Waldhof, nach der Pause ließ der FWK deutlich nach. Die Mannheimer machten immer mehr Druck, der FWK hingegen immer mehr Fehler.

"Es war klar, dass wir irgendwann bestraft werden", kommentierte der Würzburger Mittelfeldspieler Moritz Heinrich den späten Mannheimer Ausgleich durch Hamza Saghiri (87.). "Wir waren nicht mehr so griffig im Spiel, haben schlampig gespielt und einfache Fehler zugelassen."

Immerhin konnte der Zweitliga-Absteiger nach den zwei Niederlagen gegen 1860 München sowie den SC Verl (jeweils 0:1) den ersten Zähler der Saison mit nach Hause nehmen. "Selbst wenn es nur ein Punkt ist, wir haben uns jetzt endlich mal belohnt. Wir werden das Spiel im Nachgang analysieren und auf der Leistung aufbauen", meint Stürmer Breunig.

Das zu beweisen gilt es kommenden Sonntag beim Heimspiel gegen den VfL Osnabrück (LIVE! ab 13 Uhr bei kicker).