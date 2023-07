Heinrich: "Früher war ich Fan auf der Steintribüne, heute fahre ich mit"

Zum 80. Mal findet ab diesem Freitag das Speedweekend auf dem Nürnberger Norisring statt, es ist das einzige Stadtrennen im DTM-Kalender. Laurin Heinrich (21) aus Würzburg war schon öfter hier, aber noch nie selbst auf der Strecke. Nun startet er als Rookie im Porsche 911 GT3R des Teams von Timo Bernhard. Aber nicht nur dort.

Herr Heinrich, Sie fahren seit dieser Saison in der DTM, treten aber auch erfolgreich in Simracing-Serien an. Wie hilft das eine dem anderen?

Die Manöver, die du im Simulator machst, die funktionieren auch in echt. Außerdem ist es optimal bei der Vorbereitung auf neue Strecken, darum nutze ich das sehr viel, etwa auch jetzt für den Norisring, auf dem ich real noch nie gefahren bin.

Es begann ganz klassisch an der Konsole?

Ja, schon in den frühen Kartzeiten. Erst Playstation, dann PC, dann das erste Lenkrad, bis es schließlich professionell wurde, heute kostet die Ausrüstung daheim über 10.000 Euro. Bei mir war nach der Formel 4 plötzlich Schluss, ich wusste nicht, ob ich nochmal draußen Rennen fahren kann und bin extrem viel im Simulator gewesen, bis ich ins eSports-Team von Williams aufgenommen wurde. Dann ging es auch auf der Strecke weiter.

Und heute überbrückt es den Winter?

Nicht nur. Auch sonst bleibt man scharf in der Competition. Außerdem ist es super für die eigene Entwicklung, sich mit anderen zu messen, gegen die man sonst nicht fährt, weil sie etwa in anderen Disziplinen starten. Ich schaue beispielsweise auch gern bei Max Verstappen zu, der viel online unterwegs ist.

Wie ist er im Simulator?

Genauso gnadenlos wie auf der echten Rennstrecke (lacht).

Was haben Sie sonst genutzt auf die Vorbereitung für den Norisring? Die ganzen Bodenwellen und Schläge durch Kanaldeckel spüren Sie im Simulator nicht.

Das stimmt. Aber es sind auch nur vier Kurven, also kein Hexenwerk. Es kommt hier eben auf die Details an. Ich habe viele Onboard-Videos der Teams geschaut, dazu die Daten aus den Vorjahren analysiert. Und trotzdem bin ich sehr gespannt auf die erste Ausfahrt. Früher war ich immer auf der Steintribüne und habe Leuten wie Marco Wittmann zugeschaut, heute fahre ich gegen sie.

Eine Strecke, die Ihnen liegt?

Ich glaube, ja. Ich mag Stadtkurse, in Monaco war ich schon mal auf dem Podium. Am Anfang werden die Wände vielleicht etwas einschüchternd sein, aber nach und nach kommt sicher der Rhythmus. Und auch dem Porsche liegt die Strecke, Thomas Preining hat im Vorjahr dort ja den allerersten DTM-Sieg für unsere Marke geholt.

Was erwarten Sie also für sich bei den Rennen am Samstag und Sonntag?

Zuletzt in Zandvoort bin ich zweimal unverschuldet ausgefallen, also geht es vor allem darum, wie zum Auftakt in Oschersleben Punkte zu sammeln. Der Start auf dem Norisring wird sicher tricky und auch sonst ist das Rennen wegen der kurzen Strecke und den Boxenstopps unheimlich dynamisch. Da muss man den Überblick behalten.

Das Porsche-Cockpit als Arbeitsplatz: Laurin Heinrich. IMAGO/Beautiful Sports

Sie sind seit zwei Jahren auch Mitglied im Motorsport Team Germany des ADAC. Wie erleben Sie die Förderung dort?

Neben der finanziellen Hilfe haben wir die Chance, von vielen Experten zu lernen, sei es zum Thema Fitness und Ernährung oder Karriereplanung oder Medienarbeit. Außerdem ist es super interessant, sich mit jungen Talenten aus allen möglichen Sparten auszutauschen.

Aktuell sind dort 33 Fahrerinnen und Fahrer dabei, vom Formelsport über Motocross bis zu Rallye.

Genau. Wir treffen uns zweimal im Jahr jeweils für eine Woche und haben dann Seminare, Training und so weiter. Während der Saison finden regelmäßige Online-Kurse statt. All das bringt einen enorm weiter.

Sie sind mit Ihren 21 Jahren bereits außergewöhnlich erfolgreich, gewannen im Vorjahr den Porsche Carrera Cup und fahren nun bereits in der DTM. Hat Deutschlands Motorsport dennoch ein Nachwuchsproblem?

Im Formelsport mag das zutreffen. Dort werden Talente in anderen Ländern oder Kontinenten womöglich noch mehr gefördert, während man in Europa mehr auf sich allein gestellt ist. Aber dennoch ist es auch hier nicht unmöglich, es nach oben zu schaffen. Und dabei hilft beispielsweise die ADAC Stiftung Sport oder das Porsche Juniorprogramm.

Sie haben nun den Sprung geschafft vom Junior- zum Vertragsfahrer. Also sind die Zeiten vorbei, in denen Sie selbst mühsam Sponsoren suchen mussten?

Sponsoren brauche ich weiterhin, es muss ja auch wirtschaftlich Sinn ergeben. Aber immerhin ist die Zeit vorbei, in denen ich mir Sorgen machen musste, ob ich überhaupt etwas fahren kann. Das war früher als kleines Familienteam ganz anders und nicht immer einfach.

Ihre Generation wächst schon auf mit Themen wie Nachhaltigkeit. Müssen Sie sich manchmal bei Ihren Freunden entschuldigen, dass Sie Ihr Geld verdienen mit Benzin verbrennen?

Die finden das ehrlich gesagt eher cool, was ich mache. Aber klar, Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema und der Motorsport war oft Vorreiter bei technischen Entwicklungen. Elektromobilität wird vorangetrieben, in der DTM werden längst eFuels verwendet. Und dieser richtige Weg wird sicher weiterverfolgt.